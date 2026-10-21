ペアリング不要ですぐ書ける　エレコムのSurface向けタッチペン、MPP 2.0対応

エレコムは、Microsoft Pen Protocol 2.0（MPP 2.0）に対応したSurface向けアクティブタッチペン「P-TPMPP03BK」「P-TPMPP03WBK」を発売した。価格はオープン価格。P-TPMPP03WBKは通販専売モデルで、USB Type-Cケーブルが付属しない点が異なる製品だ。

この製品は、筆圧検知と傾き検知に対応し、筆記具のような濃淡表現を再現できる点が特徴だ。ペン先と表示位置のズレやレイテンシーを抑え、描画や手書き入力をより自然に行える設計である。さらにパームリジェクション機能を備え、手のひらを画面につけたままでも誤動作を抑えながら描けるという。

ペン先には導電性に優れたポリアセタール樹脂（POM）を採用し、ガラスフィルム越しでも滑らかな操作がしやすい。ペン軸はD型で、机の上で転がりにくい形状だ。ペアリングは不要で、ペン先を画面に近づけると自動で起動し、30分静置するとスリープモードに入るため、使いたいときにすぐ使える。

電源面では、付属のUSB Type-Cケーブルで約60分のフル充電が可能で、満充電時には約200時間の連続使用に対応する。交換用ペン先2個とペン先引き抜き治具も付属し、消耗後も交換しながら長く使える。対応端末はMicrosoft Pen Protocol 2.0対応のSurfaceなどだが、全機種対応ではないため、購入前にエレコムの対応表を確認したい。