磁石でまとまるHDMIケーブル、テレビ裏もすっきり！ エレコムが8K対応など4モデル発売

エレコムは、磁石の力でケーブルをすっきりまとめられるHDMIケーブルを10月下旬に発売する。ラインアップはメッシュタイプとやわらかタイプの2種、さらに最大8K対応のウルトラハイスピードモデルと最大4K対応のハイスピードモデルを組み合わせた計4モデルとなる。価格は1,880円から3,980円で、ブラックとホワイト、1mと2mから用途に応じて選べる構成だ。

この製品は、余ったケーブルを磁石の力で巻き留める発想が特徴だ。デスク周りやテレビ裏、持ち運び時のポーチ内でも絡まりにくく、配線の見た目を整えやすい。HDMIポート搭載のパソコン、ゲーム機、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどに対応し、映像と音声を1本で伝送する一般的なHDMI接続を、より扱いやすくする製品だ。

タイプ別に見ると、メッシュタイプは傷や曲げに強いナイロンメッシュ外皮を採用し、外出先で使う機会が多い人に向く構成だ。やわらかタイプは、ウルトラハイスピードモデルがシリコン素材、ハイスピードモデルがやわらか素材を採用し、狭い場所でも取り回しやすい点が強みだ。さらにコネクター部分には対応解像度やリフレッシュレートの印字があり、ケーブル単体で仕様を判別しやすい。金メッキプラグと金メッキピンも採用し、信号劣化を抑える設計となる。

高画質・高音質機能も充実する。ウルトラハイスピードモデルは8K/60Hz、4K/120Hz、Full HD/240Hzに対応し、HEC、eARC、Dynamic HDR、Dolby Vision、HDR10+、VRR、HDCP 2.3などに対応する。ハイスピードモデルは4K/30Hz、Full HD/120Hz、HEC、ARC、3DフルHD、HDCP 1.4に対応する。なお、購入は店頭販売と通販専売品の両方があり、販売チャネルはシリーズごとに異なる。