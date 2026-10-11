なか卯に「藁焼き」キター！香ばしカツオ×柚子ガーリックの新作丼

なか卯は10月14日11時より、「柚子オニオン 藁焼き鰹たたき丼」を販売します。
鹿児島県産カツオを藁焼き！
柚子ガーリックで爽やかに
なか卯の海鮮丼に鰹の”藁焼き”が登場です。
▲「柚子オニオン 藁焼き鰹たたき丼」
ごはん小盛：970円、並盛：990円、ごはん大盛：1090円、特盛：1580円
香り高い藁焼きにしたという鹿児島県産の鰹の上に、シャキシャキとした食感の玉ねぎをたっぷり盛り付け、柚子ガーリックたれで爽やかな風味に仕上げたといいます。
玉ねぎのシャキシャキとした食感がアクセントとなり、爽やかな柚子ガーリックたれの酸味が鰹の旨みを引き立てるんだとか。
さらに、おろし生姜が別添え。好みで合わせることで、生姜のすっきりとした香りと程よい辛みで、味わいの変化も楽しめるようになっています。
▲「藁焼き鰹たたき丼」
ごはん小盛：870円、並盛：890円、ごはん大盛：990円、特盛：1480円
また、藁焼きならではの香ばしさと、脂がのった鰹本来の旨みをシンプルに楽しめる「藁焼き鰹たたき丼」販売します。
なか卯で藁焼きのカツオが食べられるとは！
商品説明には「藁焼きならではの香ばしい風味と、鰹のもっちりとした食感、濃厚な赤身の旨みを堪能できる」とあります。
一般的に、カツオのたたきは表面を炙って仕上げる料理ですが、「藁焼き」は燃やした藁の炎で炙ることで、独特の燻したような香ばしさを加えるのが特徴。
その藁焼きならではの香ばしさを、身近な丼チェーンのなか卯でも楽しめるとしたら、うれしいですね。並盛990円で味わえる藁焼きのカツオ。どんな仕上がりなのか、ぜひ食べて確かめてみたいです！
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：10月14日
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