なか卯に「藁焼き」キター！香ばしカツオ×柚子ガーリックの新作丼

なか卯は10月14日11時より、「柚子オニオン 藁焼き鰹たたき丼」を販売します。

鹿児島県産カツオを藁焼き！

柚子ガーリックで爽やかに

なか卯の海鮮丼に鰹の”藁焼き”が登場です。

▲「柚子オニオン 藁焼き鰹たたき丼」

ごはん小盛：970円、並盛：990円、ごはん大盛：1090円、特盛：1580円

香り高い藁焼きにしたという鹿児島県産の鰹の上に、シャキシャキとした食感の玉ねぎをたっぷり盛り付け、柚子ガーリックたれで爽やかな風味に仕上げたといいます。

玉ねぎのシャキシャキとした食感がアクセントとなり、爽やかな柚子ガーリックたれの酸味が鰹の旨みを引き立てるんだとか。

さらに、おろし生姜が別添え。好みで合わせることで、生姜のすっきりとした香りと程よい辛みで、味わいの変化も楽しめるようになっています。

▲「藁焼き鰹たたき丼」

ごはん小盛：870円、並盛：890円、ごはん大盛：990円、特盛：1480円

また、藁焼きならではの香ばしさと、脂がのった鰹本来の旨みをシンプルに楽しめる「藁焼き鰹たたき丼」販売します。

なか卯で藁焼きのカツオが食べられるとは！

商品説明には「藁焼きならではの香ばしい風味と、鰹のもっちりとした食感、濃厚な赤身の旨みを堪能できる」とあります。



一般的に、カツオのたたきは表面を炙って仕上げる料理ですが、「藁焼き」は燃やした藁の炎で炙ることで、独特の燻したような香ばしさを加えるのが特徴。



その藁焼きならではの香ばしさを、身近な丼チェーンのなか卯でも楽しめるとしたら、うれしいですね。並盛990円で味わえる藁焼きのカツオ。どんな仕上がりなのか、ぜひ食べて確かめてみたいです！

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：10月14日