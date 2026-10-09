松のや、まさかの「ジンギスカン定食」！ とんかつ屋ならではの“油調”で

とんかつチェーン「松のや」では10月14日15時より、「ジンギスカン定食」（1190円）を発売します。

まさかの！松のやに「ジンギスカン定食」

とんかつ店にまさかの羊肉のジンギスカン。とんかつ業態ならではの「油調」で仕上げたとのこと。

▲ジンギスカン定食（1190円）



羊肉を「油調（油を使った加熱調理）」で仕上げた、肉の旨みと野菜の甘みが楽しめるというジンギスカンが主役の定食です。



厳選したオージー・シープミート（オーストラリア産の羊肉）を使用。羊肉特有の風味を活かしながらも、やわらかく食べやすい食感に仕上げ、醤油ベースの特製ダレと合わせています。



また、タレがしっかりと絡んだ野菜も「主役級のおいしさ」とうたっており、濃厚な味わいでごはんが進む一品だそうです。

一部店舗ではご飯もおかわり無料！

ジンギスカンというと、専用の鉄鍋で羊肉や野菜を焼いて食べるイメージがありますが、とんかつチェーンの松のやが手がけるジンギスカンは、どんな仕上がりなのでしょうか。気になるところです。



なお、松のやでは一部店舗で、店内飲食の場合にライスが何杯でもおかわり無料となっています（対象158店舗の検索はコチラ）。ご飯と一緒にがっつり味わいたい人にはうれしいサービスですね。

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：10月14日