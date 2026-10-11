朝からうまそ！ ドトールの新作モーニング「きのこクリーム×スモークチキン」

ドトールコーヒーショップは10月22日より、朝限定の「ホットモーニング スモークチキン～きのこクリーム～」を発売します。

ポルチーニ＆トリュフを使った新作モーニング

ドトールでは、各店舗の開店から10時30分まで、モーニング・セットを提供しています（一部店舗を除く）。今回、モーニング・セットに季節の新メニューが加わります。

▲「ホットモーニング スモークチキン～きのこクリーム～」（570円〜）

厚切りトーストにスモークチキンをのせ、ポルチーニ茸とマッシュルームを使用した濃厚なクリームソースを合わせています。



さらに、トリュフとマッシュルームを使ったトリュフマヨソースを重ね、チーズのコクとブラックペッパーをアクセントに加えています。



価格はブレンドコーヒー（S）またはアイスコーヒー（S）とのセットで570円から。セットドリンクはほかのドリンクメニューからも選べます。



モーニング・セットはのみの販売で、単品販売はありません。

パリパリ食感のミルクレープも登場

▲「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」（560円）

同じく10月22日から、昨年も登場した「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」が発売されます。



ショコラクレープ生地に、パリパリ食感のチョコとキャラメル風味のホイップクリームを重ねたスイーツです。



キャラメルのやさしい甘みとほのかなほろ苦さに、チョコのパリパリ食感がアクセントとなる一品だといいます。

朝から濃厚きのこクリーム、食べたい！

ポルチーニ茸のクリームソースに、トリュフマヨソースまで合わせた新作モーニング。きのこの風味をたっぷり楽しめそうで、スモークチキンや厚切りトーストとの組み合わせもおいしそう！



朝からちょっと贅沢な気分を味わいたい日に、選んでみたくなりますね。



なお、新商品の発売に伴い、「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」と「みたらし香る 紅はるかミルクレープ」は10月21日で販売を終了します。



※モーニング・セットは一部取扱いのない店舗があります。また、店舗によって販売時間や取扱商品が異なる場合があります。



（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年10月22日