なか卯の“和風ハンバーグ”がおいしそ！ 温たまトッピングもあるよ

なか卯は10月14日11時より、「和風デミハンバーグ定食」各種を販売します。

なか卯にハンバーグ定食！ 味噌が隠し味の和風デミ

親子丼や京風うどんが人気のなか卯から、今回は「和風デミハンバーグ定食」が登場します。

▲「和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）960円、（並盛）980円、（ごはん大盛）1010円

和の風味を感じさせるデミグラスソースのハンバーグが主役。

デミグラスソースには玉ねぎの旨みを凝縮させ、隠し味として八丁味噌と白味噌を使用。八丁味噌のコクと、玉ねぎや白味噌のやさしい甘みで、奥深い味わいに仕上げたといいます。



定食には、ごはんとみそ汁、小鉢付き。また、「温たま和風デミハンバーグ定食」や「目玉焼き和風デミハンバーグ定食」、「とろ～りチーズ和風デミハンバーグ定食」など、3種のバリエーションメニューが用意されます。

▲「温たま和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）1070円、（並盛）1090円、（ごはん大盛）1120円

▲「目玉焼き和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）1070円、（並盛）1090円、（ごはん大盛）1120円

▲「とろ～りチーズ和風デミハンバーグ定食」（ごはん小盛）1160円、（並盛）1180円、（ごはん大盛）1210円

親子丼だけじゃない！ 和風デミが気になる

なか卯でハンバーグ定食というのは、ちょっと意外な組み合わせ。しかも、八丁味噌と白味噌を使った和風デミグラスソースというのが、なか卯らしくておもしろいですね。



温たまをのせてまろやかに楽しむか、チーズを合わせて濃厚さを楽しむか。どの組み合わせもおいしそう！



いつもの親子丼とはひと味違う、なか卯の新作。これは一度食べてみたいですね。

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年10月14日