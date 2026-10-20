7000mAhも積んで厚さ約7.99mm！ モトローラの新スマホ「edge 70 fusion」が10月23日発売

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【Amazonで予約受付中】Motorola(モトローラ) motorola edge 70 fusionをチェック！

モトローラの新スマホ「motorola edge 70 fusion」がAmazonで予約受付中。価格は71,820円で、10月23日発売予定。

バッテリーは約2日間の使用に対応しながら、本体の重さは約193g。大容量バッテリーを積んでも、厚さ約7.99mmの薄型ボディーに収まっている。最大68Wの急速充電にも対応し、充電器は別売りとなる。バッテリーの持ちを重視しつつ、薄さや軽さも欲しい。そんな希望に応える一台に仕上がっている。

①薄型ボディーに決済機能とデュアルSIM

おサイフケータイに対応し、nanoSIMとeSIMによるDSDVも利用できる。顔認証と指紋認証の両方を備え、6Wi-Fi 6EやBluetooth 6.0にも対応。薄型ながら、決済や通信機能も充実している。

②6.78型有機ELと最大144Hz表示に対応

6.78型のExtreme AMOLEDディスプレーを搭載。解像度は2772×1272ドットで、最大144Hzのリフレッシュレートに対応する。CPUはSnapdragon 7s Gen 3で、12GBメモリと256GBストレージを備える。

③ソニー製5000万画素カメラと防水・防塵

約5000万画素のメインカメラには、ソニー製センサー「LYTIA 710」を採用。光学式手ブレ補正に対応し、約1300万画素の超広角・マクロカメラも搭載する。IP68/IP69の防水・防塵性能も備えている。