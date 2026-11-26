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【Amazonで割引中】My Play Watch 腕時計「Tetris: My Play Watch」をチェック！

My Play Watchの腕時計「Tetris: My Play Watch」がAmazonで割引対象。参考価格15,400円から10％オフの13,911円で販売中。

テトリスをモチーフにした腕時計かと思いきや、タッチスクリーンで本当にゲームが遊べる。しかも「Tetris: My Play Watch」は、アラームやタイマーの音もテトリス仕様。心拍数や歩数を確認する画面にまでゲームの世界観を取り入れている。そこまでテトリスにこだわる必要があるのかと思いつつ、ちょっと腕に着けてみたくなる。

①ゲームプレイに最適化した画面と懐かしい効果音

コンパクトなタッチスクリーンは、テトリスのゲームプレイに最適化されている。いつでもどこでも名作パズルゲームを楽しめる仕様で、ゲームプレイ中の効果音にも本物のテトリスサウンドを採用している。

②特製クラウンに別デザインの交換バンド

テトリスのビジュアルをオマージュした特製クラウンを採用。細部までこだわったレトロなデザインに仕上げている。付属品には別デザインの付け替え用リストバンドと専用充電ケーブルが用意されている。