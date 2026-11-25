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【Amazonで割引中】My Play Watch 腕時計「SPACE INVADERS: My Play Watch」をチェック！

My Play Watchの腕時計「SPACE INVADERS: My Play Watch」がAmazonで割引対象。参考価格15,400円から10％オフの13,911円で販売中。

時間を確認するつもりが、ついインベーダー退治に夢中になる。そんな腕時計がMy Play Watchの「SPACE INVADERS: My Play Watch」だ。1.91インチのタッチスクリーンでゲームが遊べるだけでなく、クラウンやボタンはアーケード筐体の操作部がモチーフ。しかも、アラームやタイマーまであの懐かしいゲーム音が鳴るという徹底ぶりだ。

①ゲーム音や筐体のデザインまでインベーダー仕様

コンパクトなタッチスクリーンで「スペースインベーダー」を操作でき、ゲームプレイ中にもオリジナルサウンドを採用。本体の細部にもゲームをテーマにしたデザインを施し、レトロな雰囲気を演出している。

②心拍数や歩数を計測できてバンドの交換も可能

「スペースインベーダー」をテーマにしたフィットネスインターフェースを備え、心拍数・歩数・消費カロリーを計測できる。別デザインの付け替え用リストバンドと専用充電ケーブルも付属する。