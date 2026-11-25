Amazonセール情報大紹介！ 第2502回
腕時計にそこまで求めてない。でも欲しい。「スペースインベーダー」が本当に遊べる腕時計がAmazonで10％オフ
2026年11月25日 22時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】My Play Watch 腕時計「SPACE INVADERS: My Play Watch」をチェック！
My Play Watchの腕時計「SPACE INVADERS: My Play Watch」がAmazonで割引対象。参考価格15,400円から10％オフの13,911円で販売中。
時間を確認するつもりが、ついインベーダー退治に夢中になる。そんな腕時計がMy Play Watchの「SPACE INVADERS: My Play Watch」だ。1.91インチのタッチスクリーンでゲームが遊べるだけでなく、クラウンやボタンはアーケード筐体の操作部がモチーフ。しかも、アラームやタイマーまであの懐かしいゲーム音が鳴るという徹底ぶりだ。
①ゲーム音や筐体のデザインまでインベーダー仕様
コンパクトなタッチスクリーンで「スペースインベーダー」を操作でき、ゲームプレイ中にもオリジナルサウンドを採用。本体の細部にもゲームをテーマにしたデザインを施し、レトロな雰囲気を演出している。
②心拍数や歩数を計測できてバンドの交換も可能
「スペースインベーダー」をテーマにしたフィットネスインターフェースを備え、心拍数・歩数・消費カロリーを計測できる。別デザインの付け替え用リストバンドと専用充電ケーブルも付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2501回
トピックスメインPCに欲しい32GBメモリ＋1TB SSDを持ち歩く。約1.24kgのAcer製有機ELノートが約2万5000円安い
-
第2500回
トピックス暖房をつけても指先が冷たい！ デスクに置ける山善の手元用ミニヒーターがAmazonで3980円
-
第2499回
トピックスポケットサイズの暴風！ 最大風速60m/sのエレコム電動エアダスターがAmazonで5527円
-
第2498回
トピックスノートPCの充電器、もう持ち歩かなくていいかも。最大34時間駆動のHP製有機ELノートが2万6400円引き
-
第2497回
トピックスAmazon限定モデルはCPUもGPUも強化！ Core i7＋RTX 5060搭載の「TUF Gaming F16」が28万9800円
-
第2496回
トピックス上質なダウンなのに自宅で手洗いできる！ 毎日ガンガン着たくなるTAIONのミリタリーパーカーが1万3271円
-
第2495回
トピックス冷蔵庫の余り野菜、ポタージュにしちゃえばいい！ ニンジャの自動スープメーカーがAmazonで37％オフ
-
第2494回
トピックス「まるでこたつ」に寝るとき専用があった！ つま先を出して履くメンズソックスが過去1か月で3,000点以上売れた
-
第2493回
トピックスCDを何百枚も買った人、まだ聴いてる？ 60分のアルバムを約4分でスマホに取り込む「CDレコSE」
-
第2492回
トピックスガシャポン、今度はマシンごと買う！ バンダイ公式の約1/2サイズモデルが5936円
- この連載の一覧へ