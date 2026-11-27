Amazonセール情報大紹介！ 第2508回
左右のピントを自分で合わせるメガネ。目の前に146型相当の大画面が広がるXRグラスが4万7880円
2026年11月27日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonブラックフライデー 先行セール】VITURE AR/XRグラス「VITURE Luma」をチェック！
VITUREのXRグラス「VITURE Luma」がAmazonブラックフライデー先行セールで割引対象。参考価格64,880円から26％オフの47,880円で販売中。
普段メガネをかけている人にとって、度付きレンズを別途用意せずにXRグラスを使えるのはうれしい。VITUREの「VITURE Luma」は、近視-6.0Dまでなら本体の調整だけで対応できる。ベッドで映画を観たり、対応する携帯ゲーム機で遊んだりと、メガネを外して自分だけの大画面を楽しめる。
①左右独立の視度調整機能と度付きレンズ対応
左右それぞれの視度を本体で個別に調整できる。近視-6.0Dを超える場合は、別売りフレームを眼鏡店に持ち込んで度付きレンズを作成することも可能。VITUREの公式サイトからもカスタムレンズを注文できる。
②最大1000nitの明るさと120Hz表示
1920×1200ドットの解像度に加え、最大1000nitの輝度、50度の視野角、120Hzのリフレッシュレートを備える。映画の字幕やゲーム内のマップ、ブラウザーの文字、資料の細部まで見やすく表示する。
③複数画面の同時表示や2D映像の3D変換も
SpaceWalkerの対応環境では、複数画面の表示やウルトラワイド表示、3DoFヘッドトラッキング、2D映像の3D変換などが可能。利用できる機能はOSやアプリ、接続方法によって異なる。
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