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【Amazonブラックフライデー 先行セール】VITURE AR/XRグラス「VITURE Luma」をチェック！

VITUREのXRグラス「VITURE Luma」がAmazonブラックフライデー先行セールで割引対象。参考価格64,880円から26％オフの47,880円で販売中。

普段メガネをかけている人にとって、度付きレンズを別途用意せずにXRグラスを使えるのはうれしい。VITUREの「VITURE Luma」は、近視-6.0Dまでなら本体の調整だけで対応できる。ベッドで映画を観たり、対応する携帯ゲーム機で遊んだりと、メガネを外して自分だけの大画面を楽しめる。

①左右独立の視度調整機能と度付きレンズ対応

左右それぞれの視度を本体で個別に調整できる。近視-6.0Dを超える場合は、別売りフレームを眼鏡店に持ち込んで度付きレンズを作成することも可能。VITUREの公式サイトからもカスタムレンズを注文できる。

②最大1000nitの明るさと120Hz表示

1920×1200ドットの解像度に加え、最大1000nitの輝度、50度の視野角、120Hzのリフレッシュレートを備える。映画の字幕やゲーム内のマップ、ブラウザーの文字、資料の細部まで見やすく表示する。

③複数画面の同時表示や2D映像の3D変換も

SpaceWalkerの対応環境では、複数画面の表示やウルトラワイド表示、3DoFヘッドトラッキング、2D映像の3D変換などが可能。利用できる機能はOSやアプリ、接続方法によって異なる。