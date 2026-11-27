Amazonセール情報大紹介！ 第2510回
「512GBで足りるかな……」と迷っている人に。1TBのM5 MacBook Airが3万円引きで24万8800円
2026年11月27日 21時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple 2026年モデル「MacBook Air」をチェック！
Appleの2026年モデル「MacBook Air」がAmazonのブラックフライデー先行セールの対象に。参考価格278,800円から11％オフの248,800円で販売中。
せっかくM5搭載のMacBook Airを買うなら、これから撮りためる写真や動画のためにも、ストレージ容量には余裕を持たせたい。今回のセールは、購入予算を抑えながら大容量のSSDを選べるのが魅力。16GBのユニファイドメモリも備えており、仕事から趣味の作品づくりまで幅広く活用できる。
①10コアCPUと10コアGPUを備えたM5
M5チップは10コアCPUと10コアGPUを備え、マルチタスキングやクリエイティブな作業に対応。高速なNeural EngineやNeural Acceleratorsを搭載し、AIツールも活用できる。
②10億色を表示できる液晶と最大18時間駆動
13.6インチのLiquid Retinaディスプレーは10億色の表示に対応し、写真や動画を豊かなコントラストで映し出す。本体の厚さは11.3mmで、ビデオストリーミング時の駆動時間は最大18時間。
③MacからiPhoneを操作、通話にも対応
iPhoneミラーリングに対応し、MacからiPhoneの画面を確認・操作できる。iPhoneでコピーした内容をMacに貼り付けられるほか、メッセージの送信やFaceTime通話への応答も可能だ。
製品スペック
【CPU】Apple M5チップ（10コアCPU／10コアGPU）
【メモリ】16GBユニファイドメモリ
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】13.6インチ Liquid Retinaディスプレー
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2509回
トピックスこれ、ノンフライヤーというより「熱風で調理できるガラスボウル」では？ エペイオスの調理家電が20％オフ
-
第2508回
トピックス左右のピントを自分で合わせるメガネ。目の前に146型相当の大画面が広がるXRグラスが4万7880円
-
第2507回
トピックスいい大人が腕時計でテトリス。そんな無駄にも思える遊び心に1万3911円出せるのはいい大人になった証拠
-
第2506回
トピックス持ち歩くわけでもないのにミリタリーグレード！ ASUSの小型ゲーミングPCがAmazonで約2万7000円引き
-
第2505回
トピックス約2500円台で冷却ファンが6基も！ AmazonベーシックのノートPC冷却台はUSBハブまで搭載
-
第2504回
トピックス22万7800円のスマホ、いったい何ができる？ 背面画面にデュアル2億画素Leicaカメラ、しかもおサイフ対応のシャオミ新型機
-
第2503回
トピックス一体型PCでここまで盛るか！ Core 7＋32GB＋1TB、机の上をすっきり使えるASUSの23.8型PC
-
第2502回
トピックス腕時計にそこまで求めてない。でも欲しい。「スペースインベーダー」が本当に遊べる腕時計がAmazonで10％オフ
-
第2501回
トピックスメインPCに欲しい32GBメモリ＋1TB SSDを持ち歩く。約1.24kgのAcer製有機ELノートが約2万5000円安い
-
第2500回
トピックス暖房をつけても指先が冷たい！ デスクに置ける山善の手元用ミニヒーターがAmazonで3980円
- この連載の一覧へ