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【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple 2026年モデル「MacBook Air」をチェック！

Appleの2026年モデル「MacBook Air」がAmazonのブラックフライデー先行セールの対象に。参考価格278,800円から11％オフの248,800円で販売中。

せっかくM5搭載のMacBook Airを買うなら、これから撮りためる写真や動画のためにも、ストレージ容量には余裕を持たせたい。今回のセールは、購入予算を抑えながら大容量のSSDを選べるのが魅力。16GBのユニファイドメモリも備えており、仕事から趣味の作品づくりまで幅広く活用できる。

①10コアCPUと10コアGPUを備えたM5

M5チップは10コアCPUと10コアGPUを備え、マルチタスキングやクリエイティブな作業に対応。高速なNeural EngineやNeural Acceleratorsを搭載し、AIツールも活用できる。

②10億色を表示できる液晶と最大18時間駆動

13.6インチのLiquid Retinaディスプレーは10億色の表示に対応し、写真や動画を豊かなコントラストで映し出す。本体の厚さは11.3mmで、ビデオストリーミング時の駆動時間は最大18時間。

③MacからiPhoneを操作、通話にも対応

iPhoneミラーリングに対応し、MacからiPhoneの画面を確認・操作できる。iPhoneでコピーした内容をMacに貼り付けられるほか、メッセージの送信やFaceTime通話への応答も可能だ。

製品スペック

【CPU】Apple M5チップ（10コアCPU／10コアGPU）

【メモリ】16GBユニファイドメモリ

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】13.6インチ Liquid Retinaディスプレー