Amazonセール情報大紹介！ 第2512回
予算1万円でイヤホンを選ぶなら、64％オフのJBLに注目。ハイレゾにノイキャン、充電ケースにはタッチ画面まで
2026年11月29日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonブラックフライデー先行セール】JBL 完全ワイヤレスイヤホン「JBL LIVE BEAM 3」をチェック！
JBLの完全ワイヤレスイヤホン「JBL LIVE BEAM 3」がAmazonのブラックフライデー先行セールの対象に。参考価格28,050円から64％オフの9,990円で販売中。
フラッグシップモデル譲りのタッチ画面付き充電ケースを採用。スマホを使わずに機能設定ができるほか、ワイヤレス充電にも対応する。「JBL LIVE BEAM 3」は、イヤホン本体の性能から充電ケースの利便性まで、予算を抑えながらも機能にこだわって選べるモデルだ。
①10mm径ドライバーでハイレゾ再生に対応
10mm径のダイナミックドライバーにはPEEKとPUを組み合わせた振動板を採用。迫力ある低音とクリアな中高域を再生するJBLシグネチャーサウンドを実現する。対応コーデックはSBC、AAC、LDACの3種類だ。
②リアルタイム補正機能付きのハイブリッドANC
ノイズキャンセリングにはリアルタイム補正機能付きのハイブリッド方式を採用。マイクを6基搭載し、アダプティブノイズキャンセリングにも対応する。また、イヤホンにはデュアルオーバル設計を採用し、IP55の防水性能も備える。
③複数機器と接続できるマルチポイント対応
Bluetooth 5.3に対応し、複数の機器に接続できるマルチポイント機能を備える。iPhoneやタブレット、ノートパソコン、ゲーム機などに対応するほか、空間サウンドやAuracastにも対応する。
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