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【Amazonで割引中】Amazonベーシック ノートPC冷却台をチェック！

AmazonベーシックのノートPC冷却台がAmazonで割引対象。過去価格2,894円から13％オフの2,516円で販売中。

ノートPCの熱対策をするなら、ファンの回転速度を調節できる冷却台が便利だ。AmazonベーシックのノートPC冷却台は、さまざまな角度からPCを冷却できるうえ、タイピングやゲームに合わせて高さも変えられる。マウスやキーボードも接続できるので、普段使いのPCスタンドとしても重宝しそうだ。

①6基の静音ファンの動作を青色LEDで確認

6基の静音ファンはダイヤル式で回転速度を自由に調節できる。ファンの動作状態は青色LEDで確認可能だ。本体のサイズは40×26.5×3.5cmで、重量は約883g。

②6段階の高さ調節と跳ね上げ式ストッパー

12～17インチのノートPCに対応し、MacBookやDell、HP、ASUSなど各社の製品に使用できる。高さは6段階で調節可能。前面には跳ね上げ式ストッパーがあり、傾けた際のPCの滑り落ちを防ぐ。

③USBハブを内蔵し付属ケーブルも収納可能

内蔵のUSB-A／USB-Cハブには、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できる。USB-A－USB-Cケーブルが付属し、本体のケーブルスロットに収納可能。