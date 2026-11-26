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【Amazonで割引中】ASUS 小型ゲーミングPC「TUF Gaming T700 Mini（T700MF-05225F089W）」をチェック！

ASUSの小型ゲーミングPC「TUF Gaming T700 Mini（T700MF-05225F089W）」がAmazonで割引対象。参考価格299,818円から9％オフの272,000円で販売中。

頑丈なロボットを思わせる外観だが、タフなのは見た目だけではない。ASUSの「TUF Gaming T700 Mini」は、室内での気温変化や移動時の振動にも耐え、内部のパーツを守る設計を採用。幅約16cmの筐体にGeForce RTX 5060と1TB SSDを搭載し、メモリは最大64GBまで増設できる。長く付き合うゲーミングPCとして、こうしたタフさは心強い。

①90mm冷却ファンと自社製マザーボード

CPUに直接空気を送り込む90mmファンと、効率化されたヒートシンクを採用。さらに、搭載スペックに合わせて調整した自社製マザーボードを備え、電力供給や冷却性能、安定性、耐久性にもこだわっている。

②Core Ultra 5とGDDR7 8GB

インテル Core Ultra 5 225Fを搭載し、ゲームやクリエイティブ作業、ビジネス用途でのAI活用に対応。ビデオメモリはGDDR7 8GBで、DLSSやレイトレーシングによる映像表現も楽しめる。

③内部を照らす照明は周辺機器とも同期可能

照明エフェクトを手軽にコントロールでき、内部のパーツを照らしたり、入出力端子の視認性を高めたりできる。Aura Sync対応の周辺機器と照明を同期させ、没入感のある空間を演出できる。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 225F

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060（GDDR7 8GB）

【メモリ】16GB DDR5-5600（最大64GB）

【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4 NVMe/M.2）

【本体サイズ】幅158.5×奥行き337.9×高さ364.3mm