Amazonセール情報大紹介！ 第2506回
持ち歩くわけでもないのにミリタリーグレード！ ASUSの小型ゲーミングPCがAmazonで約2万7000円引き
2026年11月26日 21時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS 小型ゲーミングPC「TUF Gaming T700 Mini（T700MF-05225F089W）」をチェック！
ASUSの小型ゲーミングPC「TUF Gaming T700 Mini（T700MF-05225F089W）」がAmazonで割引対象。参考価格299,818円から9％オフの272,000円で販売中。
頑丈なロボットを思わせる外観だが、タフなのは見た目だけではない。ASUSの「TUF Gaming T700 Mini」は、室内での気温変化や移動時の振動にも耐え、内部のパーツを守る設計を採用。幅約16cmの筐体にGeForce RTX 5060と1TB SSDを搭載し、メモリは最大64GBまで増設できる。長く付き合うゲーミングPCとして、こうしたタフさは心強い。
①90mm冷却ファンと自社製マザーボード
CPUに直接空気を送り込む90mmファンと、効率化されたヒートシンクを採用。さらに、搭載スペックに合わせて調整した自社製マザーボードを備え、電力供給や冷却性能、安定性、耐久性にもこだわっている。
②Core Ultra 5とGDDR7 8GB
インテル Core Ultra 5 225Fを搭載し、ゲームやクリエイティブ作業、ビジネス用途でのAI活用に対応。ビデオメモリはGDDR7 8GBで、DLSSやレイトレーシングによる映像表現も楽しめる。
③内部を照らす照明は周辺機器とも同期可能
照明エフェクトを手軽にコントロールでき、内部のパーツを照らしたり、入出力端子の視認性を高めたりできる。Aura Sync対応の周辺機器と照明を同期させ、没入感のある空間を演出できる。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 225F
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060（GDDR7 8GB）
【メモリ】16GB DDR5-5600（最大64GB）
【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4 NVMe/M.2）
【本体サイズ】幅158.5×奥行き337.9×高さ364.3mm
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2505回
トピックス約2500円台で冷却ファンが6基も！ AmazonベーシックのノートPC冷却台はUSBハブまで搭載
-
第2504回
トピックス22万7800円のスマホ、いったい何ができる？ 背面画面にデュアル2億画素Leicaカメラ、しかもおサイフ対応のシャオミ新型機
-
第2503回
トピックス一体型PCでここまで盛るか！ Core 7＋32GB＋1TB、机の上をすっきり使えるASUSの23.8型PC
-
第2502回
トピックス腕時計にそこまで求めてない。でも欲しい。「スペースインベーダー」が本当に遊べる腕時計がAmazonで10％オフ
-
第2501回
トピックスメインPCに欲しい32GBメモリ＋1TB SSDを持ち歩く。約1.24kgのAcer製有機ELノートが約2万5000円安い
-
第2500回
トピックス暖房をつけても指先が冷たい！ デスクに置ける山善の手元用ミニヒーターがAmazonで3980円
-
第2499回
トピックスポケットサイズの暴風！ 最大風速60m/sのエレコム電動エアダスターがAmazonで5527円
-
第2498回
トピックスノートPCの充電器、もう持ち歩かなくていいかも。最大34時間駆動のHP製有機ELノートが2万6400円引き
-
第2497回
トピックスAmazon限定モデルはCPUもGPUも強化！ Core i7＋RTX 5060搭載の「TUF Gaming F16」が28万9800円
-
第2496回
トピックス上質なダウンなのに自宅で手洗いできる！ 毎日ガンガン着たくなるTAIONのミリタリーパーカーが1万3271円
- この連載の一覧へ