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【Amazonブラックフライデー 先行セール】【New】Amazon Echo Timeをチェック！

Amazonのスマートクロック「Echo Time」がブラックフライデー先行セールの対象に。通常価格35,980円から25％オフの26,980円で販売中。

ぐっすり眠っているところを無理やり起こされるより、眠りが浅くなったときに起こしてもらいたい。Amazonの「Echo Time」なら、Alexa+のスマートアラームが設定時刻の少し前から起こすのに適したタイミングを探してくれる。さらに、画面が徐々に明るくなり、アラーム音も少しずつ大きくなるなど、気持ちよく目覚めるための工夫が詰まっている。

①超音波で呼吸の波形や本体との距離を検知

睡眠モニターには超音波を利用した技術を採用し、呼吸の波形とEcho Timeとの距離を検知する。Alexaアプリのデバイス設定から睡眠モニターの有効・無効を切り替えられ、マイクを無効にすると動作を停止する。

なお、スマートアラームの利用にはAlexa+が必要。早期アクセス期間終了後もプライム会員は追加料金なしで利用できるが、プライム会員以外は月額3,000円の有料契約が必要となる。

②100種類以上の時計デザインを選べる円形画面

3.2インチ、480×480ドットの円形ディスプレーを搭載。時計デザインは100種類以上の組み合わせから選択でき、ナチュラルなものからスポーティー、ポップ、レトロなものまで、好きなときに変更できる。

③声で室温を調整、照明やカーテンも操作

スマートホームハブを内蔵し、対応するエアコンの温度調整やカーテンを開ける操作をAlexaに頼める。対応するスマート電球と組み合わせれば、目覚めに合わせて照明を徐々に明るくできる。対応機器は別売りで、事前設定が必要となる。