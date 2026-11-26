モトローラ「motorola signature」
モトローラのハイエンドスマホ「motorola signature」が20万円切りで参戦！ ミシュラン予約まで頼める“人の手”サービスが衝撃的すぎる
2026年11月26日 08時00分更新
モトローラ・モビリティ・ジャパンは11月25日、同社の新たなフラッグシップスマートフォン「motorola signature」を発表しました。発売日は12月4日（予約受付は11月25日から）で、モトローラ公式オンラインストアでの販売価格は17万9800円です。SIMフリー版はAmazonや家電量販店、MVNO各社で扱うほか、ソフトバンクでも販売します（ソフトバンクはカーボンブラックのみ）。
各社のフラッグシップモデルが20万円を大きく超えるケースが珍しくなくなった昨今のスマートフォン市場において、20万円を切る価格設定でプレミアム市場に切り込んだスマホです。
薄型軽量と質感にこだわった外観デザイン
本機を手にしてまず際立つのは、厚さ約6.99mm、重量約186gという薄型軽量設計です。近年のハイエンド端末は高性能化に伴い200gを超える重量級モデルが主流となっていますが、motorola signatureは日常の取り回しやすさを意識しています。航空機グレードのアルミニウムフレームを採用し、背面は一般的なガラスではなく、リネン調やツイル調の織物風テクスチャーで仕上げられており、モトローラらしいデザインになっています。
カラーはPANTONEとコラボレーションした「PANTONE Carbon（カーボンブラック）」と「PANTONE Martini Olive（オリーブゴールド）」の2色展開です。発表会に登壇した歌舞伎俳優の片岡愛之助氏も、舞台衣装のような質感や、カバーを付けずに持てる心地よさを語っていましたが、単なるスペック誇示ではなく、道具としての手触りやホールド感を重視した設計になっています。
堅実な基本性能と長期サポート
スペックは、SoCにSnapdragon 8 Gen 5を採用し、12GBのメモリーと256GBの内蔵ストレージを備えています。ディスプレーは約6.8型の有機EL（2780×1264ドット、最大165Hz駆動）で、Dolby Visionにも対応。ベゼル幅を抑えた高い画面占有率を実現しています。バッテリー容量は5200mAhで、最大90Wの「TurboPower」急速充電（約15分で50％以上を充電可能）に加え、15WのQi規格ワイヤレス充電にも対応します。
ほかにはおサイフケータイ（FeliCa）に対応するほか、IP68／IP69の防水防塵およびMIL規格（MIL-STD-810H）準拠の堅牢性を備えています。
また、OSアップデートおよびセキュリティアップデートの保証期間が7年間に設定されている点は、高額な端末を長期にわたり使いたいユーザーにとって実質的な安心材料となります。
全カメラ5000万画素とBoseチューニングの音響
カメラシステムは、背面の広角メイン、超広角（マクロ対応）、光学3倍望遠、そしてインカメラに至るまで、すべて約5000万画素のセンサーで統一されています。メインカメラにはソニー製の「LYTIA 828」センサーを搭載し、光学式手ブレ補正（OIS）を備えます。カメラ評価機関DXOMARKの「ゴールドラベル」も取得しています。
発表会では他社のフラッグシップ機とのズーム比較デモが披露され、静止画で最大100倍、動画で最大20倍のズーム性能がアピールされました。100倍域の高倍率撮影ではAI処理による補正が強く効きますが、日常的なスナップから舞台鑑賞、スポーツ観戦などの望遠撮影まで実用範囲を広げています。
サウンド面では、老舗オーディオメーカーのBoseと協業した「Sound by Bose」チューニングのステレオスピーカーを搭載し、Dolby Atmosにも対応しています。薄型ボディーでありながら、大音量時でも音割れを抑えた明瞭なボーカルと、音の広がりを意識した設計がなされています。
異例の付帯サービス「モトローラ・シグネチャー・クラブ」
本機の最も異色の要素といえるのが、24時間365日対応のパーソナルエージェントサービス「モトローラ・シグネチャー・クラブ」が付帯する点です。本機の購入者は、通常月額980円（2027年4月以降開始予定）の同サービスを2年間無料で利用できます。
アプリやチャットを通じて、世界15都市のミシュラン星付きレストランや国内30以上のゴルフコースの予約、空港へのプライベートリムジンの手配などを依頼できます。発表会ではケータリングや花束の手配デモが行なわれ、AI全盛の時代にあえて「人の手による細やかなサポート」を価値として打ち出しています。さらに早期購入特典として、2027年3月31日までに購入してシグネチャー・クラブに登録すると、有名コーヒーチェーンの500円分の飲食チケットが1年間毎月（計12回）進呈されます。
【まとめ】道具としての完成度と独自の付加価値
海外では11月に後継機「motorola signature 27」（1599ドル～）が発表されたばかりですが、モトローラは高額になる同機ではなく、部材高騰のなかで価格を17万円台に抑えた初代motorola signatureを日本に投入しました。現在の日本市場を考えると、極めて堅実な選択といえます。
スマホ自体は薄型軽量のボディー、過不足のないハイエンド性能、FeliCa・防水防塵対応、7年間の長期サポートという、国内ユーザーが求める基本要件を隙なく押さえています。
端末単体としての純粋なコストパフォーマンスに加え、付帯する2年間のコンシェルジュサービスにどれだけの価値を見いだせるかが、購入判断の分かれ目になりそうです。
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