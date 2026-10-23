あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第251回
モトローラ「motorola edge 70 fusion」
全部入りアンドロイドはこれが無難！ スマホ高騰化時代でも戦える8万円切りのモトローラ機
2026年10月23日 17時00分更新
スマホの値段がじわじわ上がっています。部品であるメモリーの需給が厳しくなり、来年以降も値上がりの圧力は続くと見られています。そんな今、「迷ったらまずこれ」とオススメしたいのが、モトローラの「motorola edge 70 fusion」です。
モトローラは大手キャリアでの採用が増えており、本機も楽天モバイルが取り扱います。SIMフリー版のモトローラ公式ストアの価格は7万9800円。楽天モバイルでは6万4900円。日本で使うのに必要な機能が揃っており、安心して選べる1台になっています。
motorola edge 70 fusionは、性能的にはミドルクラスのスマホです。画面は約6.78型の有機ELで、リフレッシュレートは最大144Hzに対応します。チップはSnapdragon 7s Gen 3、メモリーは12GB、ストレージは256GBです。
【目次】この記事で書かれていること：
motorola edge 70 fusionを使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）7000mAhバッテリーで200g切り、防水もFeliCaもそろっている
2）カメラもほどよく高性能、インカメラも3200万画素
3）12GBメモリーで安心して長く使える
購入時に確認したい2つのポイント
1）4辺が曲がった「クアッドカーブ」は好みが分かれる
2）ドコモの5Gで使うn79には非対応
🎬【3分で要約】モトローラ「motorola edge 70 fusion」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第250回
AVテクニクスの「磁性流体」ってワードにむちゃ惹かれる、音だけじゃなくノイキャンも空間オーディオも最強クラスのヘッドホン
-
第249回
iPhone/Mac手のひらミニPCの王様！ Mac mini M6モデルは値上がりしてもやっぱり強かった
-
第248回
AVこのタブレットめちゃくちゃ見やすい画面が凄い！ハーフグレアで光を反射しないマットな質感、しかも文字も書きやすいNXTPAPER
-
第247回
ウェアラブルやっぱりApple Watchで決まり！ Series 12は計測が大きく進化、健康になりたい俺が本気で試してみた
-
第246回
AV【過去最高のコスパ】新AirPods 5は開放型なのにノイキャンもめっちゃ効いてるのがすごかった
-
第245回
スマホ鳴潮をガチでやるならこのタブレットだろ！ 最強CPUに有機EL、水冷装備の究極タブレットで実際に遊んでみた
-
第244回
スマホ10000mAhで電池問題を豪腕解決！ 絶大バッテリー内蔵だけど9ミリを切るシャオミのスマホはどんなもんだ？
-
第243回
トピックスこの防犯カメラ、ライトのふりして見張ってくれる、価格も安くて性能も大満足じゃん！
-
第242回
デジタルマウス疲れが限界な俺…日本企業が作った小型トラックボール「BSTBB700X」に移行したらすごく楽になった話
-
第241回
PC【990g】もう16型のデカノートPCがいいじゃん！ 画面でかいのに軽すぎるAcer Swift Airが正義
- この連載の一覧へ