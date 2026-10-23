スマホの値段がじわじわ上がっています。部品であるメモリーの需給が厳しくなり、来年以降も値上がりの圧力は続くと見られています。そんな今、「迷ったらまずこれ」とオススメしたいのが、モトローラの「motorola edge 70 fusion」です。

モトローラは大手キャリアでの採用が増えており、本機も楽天モバイルが取り扱います。SIMフリー版のモトローラ公式ストアの価格は7万9800円。楽天モバイルでは6万4900円。日本で使うのに必要な機能が揃っており、安心して選べる1台になっています。

motorola edge 70 fusionは、性能的にはミドルクラスのスマホです。画面は約6.78型の有機ELで、リフレッシュレートは最大144Hzに対応します。チップはSnapdragon 7s Gen 3、メモリーは12GB、ストレージは256GBです。