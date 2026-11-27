Amazonセール情報大紹介！ 第2509回
これ、ノンフライヤーというより「熱風で調理できるガラスボウル」では？ エペイオスの調理家電が20％オフ
2026年11月27日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonブラックフライデー 先行セール】エペイオス ガラスボウルエアフライヤー「EPAO248」をチェック！
エペイオスのガラスボウルエアフライヤー「EPAO248」がAmazonブラックフライデー先行セールの対象に。参考価格19,860円から20％オフの15,888円で販売中。
唐揚げを作ったら、別の皿に移さずそのまま食卓へ。残ったらフタをして冷蔵庫に入れられる。エペイオスのガラスボウルエアフライヤーは、調理容器が食器にも保存容器にもなるのが魅力だ。透明な耐熱ガラスなので、調理中の焼き加減もひと目でわかる。料理を作るときも、食べるときも、保存するときも、容器を移し替えずに済むのがいい。
①4Lと1.5Lのガラスボウルを使い分け
4Lと1.5Lのガラスボウルが付属。作る料理の量に応じて使い分けられるほか、一方のボウルで調理している間に、もう一方で次の料理の下準備もできる。それぞれに専用のフタが付属し、料理の保存や持ち運びにも対応する。
②耐熱温度230℃のガラスで火の通りも確認
ガラスボウルには耐熱温度230℃の耐熱ガラスを採用。フタを開けずに食材の焼き色や火の通り、仕上がりを確認できるため、焦げすぎや焼き不足を防ぎやすい。温度は60～200℃、調理時間は1～60分の範囲で設定できる。
③約1分で200℃に達する360°熱風調理
1400Wのヒーターを搭載し、約1分で200℃まで加熱。独自の360°高速熱風循環により、揚げ物から焼き魚、ステーキまで幅広い料理に対応する。ベイク、温め直し、高温調理、ノンフライの4つの調理モードを備える。
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