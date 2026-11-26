Amazonセール情報大紹介！ 第2503回
一体型PCでここまで盛るか！ Core 7＋32GB＋1TB、机の上をすっきり使えるASUSの23.8型PC
2026年11月26日 17時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 23.8型液晶一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」をチェック！
ASUSの23.8型液晶一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格219,800円から5％オフの208,710円で販売中。
すっきりした見た目ながら、基本性能以外も充実しているASUSの「V400 AiO」。23.8型液晶は100Hzのリフレッシュレートに対応し、Microsoft 365 Personalも2年分付いてくる。さらに、HDMI入力を備え、ほかの機器を接続して外部ディスプレーとしても使える。キーボードとマウスも付属するため、PC環境をまとめて整えられる。
①32GBのDDR5メモリと1TB SSD
インテル Core 7 プロセッサー 240Hを搭載し、日常の作業を軽快にこなせる構成。32GBのメモリはDDR5規格で、1TBのSSDはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2仕様だ。
②画面占有率93％、色精度にも優れた液晶
スリムベゼルのナノエッジディスプレーは画面占有率93％を実現。sRGB 100％の色精度と178度の広視野角を備える。解像度は1920×1080ドットで、液晶表面はノングレア仕様となっている。
③HDMI入出力と映像を切り替えるボタン
HDMI入力と出力を各1基装備し、本体のモードボタンで表示する映像信号を切り替えられる。背面にはUSB 3.2 Gen1のType-A端子3基とType-C端子1基、有線LAN端子も備える。
製品スペック
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H
【メモリ】32GB（DDR5）
【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4）
【ディスプレー】23.8型（1920×1080ドット、100Hz、ノングレア）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
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