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【Amazonタイムセール】ASUS 23.8型液晶一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」をチェック！

ASUSの23.8型液晶一体型PC「V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格219,800円から5％オフの208,710円で販売中。

すっきりした見た目ながら、基本性能以外も充実しているASUSの「V400 AiO」。23.8型液晶は100Hzのリフレッシュレートに対応し、Microsoft 365 Personalも2年分付いてくる。さらに、HDMI入力を備え、ほかの機器を接続して外部ディスプレーとしても使える。キーボードとマウスも付属するため、PC環境をまとめて整えられる。

①32GBのDDR5メモリと1TB SSD

インテル Core 7 プロセッサー 240Hを搭載し、日常の作業を軽快にこなせる構成。32GBのメモリはDDR5規格で、1TBのSSDはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2仕様だ。

②画面占有率93％、色精度にも優れた液晶

スリムベゼルのナノエッジディスプレーは画面占有率93％を実現。sRGB 100％の色精度と178度の広視野角を備える。解像度は1920×1080ドットで、液晶表面はノングレア仕様となっている。

③HDMI入出力と映像を切り替えるボタン

HDMI入力と出力を各1基装備し、本体のモードボタンで表示する映像信号を切り替えられる。背面にはUSB 3.2 Gen1のType-A端子3基とType-C端子1基、有線LAN端子も備える。

製品スペック

【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H

【メモリ】32GB（DDR5）

【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4）

【ディスプレー】23.8型（1920×1080ドット、100Hz、ノングレア）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）