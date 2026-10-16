最新作『地球防衛軍 6.2 INVADERS FROM ANOTHER WORLD』の試遊会やゲーム大会も実施！
「地球防衛軍 POP UP SHOP」が10月24日から「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて開催決定！
ディースリー・パブリッシャーは10月15日、宇宙からの侵略者との激闘を描いた3Dアクションシューティング「地球防衛軍」のポップアップショップを「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて開催すると発表。開催期間は、2026年10月24日～11月23日まで。
本ポップアップショップでは、最新オフィシャルグッズ＆コラボレーショングッズのほか、会場限定の「ディースリー・パブリッシャー オリジナルプリントTシャツ」を販売。さらに物販購入特典として、2000円ごとにランダムで「EDF HISTORY ホロステッカー」をプレゼントする。
2027年3月18日発売予定の最新作『地球防衛軍 6.2 INVADERS FROM ANOTHER WORLD』の試遊会やゲーム大会も実施するので、お見逃しなく。
イベント名：地球防衛軍 POP UP SHOP
開催期間：2026年10月24日～11月23日
開催場所：バンダイナムコ Cross Store 東京（公式サイト）
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 3F
営業時間：10時～20時
※イベント区画の営業時間は20時までです。施設全体の営業時間とは異なりますので、あらかじめご了承ください。
※ご注文後の印刷の関係から、「プリントTシャツ」の受付は毎日19時までとなります。
※混雑状況に応じて、入場規制や整理券配布を行う場合がございます。
※整理券の貸与や譲渡は禁止となります。
※実際のイベント内容は、掲載事項から予告なく変更となる場合がございます。
最新情報は下記いずれかより発信するので、来店の際は事前に確認しよう。
◆地球防衛軍(EDF) 公式X：https://x.com/EDF_OFFICIAL
◆バンダイナムコ Cross Store 東京 店舗ページ：https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/store/crossstore_tokyo/
■アイテムラインナップ ～D3P WEB SHOP～
※価格はすべて税込です。
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※商品数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。
■アイテムラインナップ ～いいじゃん コラボグッズ～
※価格はすべて税込です。
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※商品数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。
■ディースリー・パブリッシャー オリジナルプリントTシャツ
「バンダイナムコ Cross Store 東京」でのポップアップショップ開催を記念し、開催期間中に「Tシャツプリントサービス」の絵柄にディースリー・パブリッシャーの歴代タイトル23種が登場。
※「Tシャツプリントサービス」はその場でTシャツにプリントするサービスです。印刷にお時間がかかりますので、時間に余裕を持ってご注文下さい。
（ご注文からお渡しまで、1時間程度かかります）
価格：各5500円
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※本開催期間後、別途販売を実施する可能性がございます。
■物販購入特典
「地球防衛軍 POP UP SHOP」の商品を購入2000円ごとに「EDF HISTORY ホロステッカー」をランダムで1枚プレゼント。
●第1弾（全10種）配布期間10月24日～11月6日
●第2弾（全9種）配布期間11月7日～11月23日
※第1弾・第2弾で絵柄が変わります。
※レシートの合算はできません。
※ステッカーは無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の特典と異なる場合があります。
※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
■試遊会・ゲーム大会
●『地球防衛軍 6.2 INVADERS FROM ANOTHER WORLD』試遊会
開催日時：2026年10月24日 10時～17時
参加方法：誰でも参加可能
※試遊機は1台のみとなっております。
※店内ではスタッフのご案内へ、ご理解とご協力をお願いいたします。
※混雑状況に応じて、整理券配布の実施、入場制限を設ける場合がございます。
●『地球防衛軍 6.2 INVADERS FROM ANOTHER WORLD』ゲーム大会
開催日時：2026年11月7日 10時～17時
参加条件：開催期間中の「地球防衛軍POP UP STORE」での2000円購入レシートの持参
イベント内容：時間内にミッションクリアを目指せ！ 見事クリアした隊員には、EDF部隊章ステッカー4枚セットをプレゼント。
※レシートの合算は出来かねます。また、レシートに印を付けさせていただく場合がございます。
※店内ではスタッフのご案内へ、ご理解とご協力をお願いいたします。
※混雑状況に応じて、整理券配布の実施、入場制限を設ける場合がございます。
※画像はイメージです。実際の特典と異なる場合があります。
※特典のプレゼントはお一人様1セットまでとさせていただきます。
■展示情報・企画情報
●等身大レンジャー立像展示
東京ゲームショウ2026「ディースリー・パブリッシャー」ブースで展示されていた等身大レンジャー立像がPOP UP SHOPにも出張！ ぜひ一緒に記念撮影を楽しもう。
※立像にはお手を触れないようお願いいたします。
※画像はTGS2026に展示した際のものです。
● Fan Fun Spot連動企画：『地球防衛軍6.2』ロゴステッカープレゼント
会場に展示されている二次元コードを「バンダイナムコ Fan Fun Spot」アプリで読み込んだ人に『地球防衛軍6.2』ロゴステッカーをプレゼント。詳細はPOP UP SHOP内の展示ポスターより確認してほしい。
※アプリのダウンロードと、アプリでの「バンダイナムコID連携」が必要となります。
※画像はイメージです。また、ステッカーは無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
「Fan Fun Spot」公式サイト：https://fanfunspot.bn-ent.net/
【ゲーム情報】
タイトル：地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD
（ちきゅうぼうえいぐん しっくすぽいんとつー いんべーだーず ふろむ あなざー わーるど）
ジャンル：アクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
開発：サンドロット
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2027年予定
価格：未定
プレイ人数：
オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）
オンライン：1～4人（協力プレイ対応）
CERO：審査予定
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