ディースリー・パブリッシャーは10月8日、Nintendo Switch 2向け3Dアクションシューティング『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』を発売。

価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3980円、アクリルジオラマ付きのパッケージ限定版「D3P WEB SHOP限定パック」が6480円、ダウンロード専売の武器や追加ミッションなどのDLCがセットになった「デラックスエディション」が4980円だ。

早期購入特典のほか、パッケージ版には各店舗別の特典も用意。各種特典の詳細は『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』公式サイトをチェックしてほしい。

▼Nintendo Storeでの購入はコチラ！

通常版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000120968

デラックスエディション：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000038482

▼各種特典情報

https://www.d3p.co.jp/edf_switch2/edf5/

▼3rdトレーラー

●『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』早期購入特典・ダウンロード版予約特典

パッケージ版初回特典／ダウンロード版早期特典（※）

エアレイダー専用搭乗兵器

「コンバットフレーム ニクス ゴールドコート」

※パッケージ版は初回製造分のみ、ダウンロード版は2027年3月31日（予定）までに購入いただいた方に付属します。

●『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』ダウンロード版デラックスエディション

【デラックスエディション収録内容】

①ゲーム本編

②シーズンパス

③ダウンロード版早期特典

エアレイダー専用搭乗兵器

「コンバットフレーム ニクス ゴールドコート」

④デラックスエディション購入特典

レンジャー専用武器

「デコイ・ランチャー（ペイルウイング）」

●『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』追加ミッションパックも随時配信予定！

「追加ミッションパック1 エキストラチャレンジ」

配信日：2026年11月12日

価格：500円

収録ミッション数：10種類以上（各5段階の難易度を収録）

収録武器数：35種類以上※

▼追加ミッションパック1の購入はコチラから！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000076570

「追加ミッションパック2 スーパーチャレンジ」

配信日：2026年12月10日

価格：500円

収録ミッション数：10種類以上（各5段階の難易度を収録）

収録武器数：30種類以上※

▼追加ミッションパック2の購入はコチラから！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000076571

※収録されている武器／兵器は、ゲーム本編の武器獲得システムと同様に、ミッション中に「武器アイテム」を収集することで獲得および成長します。各ミッションパックを購入することで、すぐに使用可能となるものではありません。また非購入者でもオンラインミッションのみ既存のルームに参加して遊ぶことが可能ですが、取得した新しい収録武器はご購入者のみが使用する権利を有します。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2

ジャンル：3Dアクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

Switch 2版移植：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年10月8日）

価格：

通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）

D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）

デラックスエディション：4980円（ダウンロード版）

プレイ人数：

オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）

オンライン：1～4人（オンライン協力プレイ対応）

CERO：D（17才以上対象）

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