ディースリー・パブリッシャは10月19日、PlayStation 5向けアクションシューティング『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』について、公式生放送を毎月1回、ニコ生＆YouTube Liveで配信すると発表。第1回目の配信は、2026年10月23日20時より。

番組には、パーソナリティとして声優の優木かな隊員＆橋本ちなみ隊員が出演。ディースリー・パブリッシャーの岡島信幸プロデューサーとともに、最新情報など見どころ満載でお届けする。記念すべき第1回目は、TGS2026のD3P公式生放送以来の実機プレイのほか、『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』発売後ということで視聴者参加型オンライン協力プレイも実施。

そして、アニメ・ゲームグッズのクリエイターブランド「いいじゃん」より販売された、バラエティあふれる『地球防衛軍』公式コラボグッズを一挙に紹介する。リアルタイム視聴した人だけ応募できる視聴者プレゼントも実施するので、ぜひともチェックしよう。

ゲームの発売日は、2027年3月18日予定。通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7700円、ダウンロード専売のデラックスエディションが9900円だ。

【番組概要】

番組名：『地球防衛軍６.２』公式生放送 ～物量地獄へようこそ。パーティ会場はここだ！～

出演者：優木 かなさん（ヴィムス）

橋本 ちなみさん（ヴィムス）

岡島 信幸氏（ディースリー・パブリッシャー）

番組公式サイト：https://www.onsen.ag/program/edf6

配信媒体：

ニコニコ動画音泉チャンネル【1週間限定アーカイブ有り】：http://ch.nicovideo.jp/onsen

ディースリー・パブリッシャー YouTubeチャンネル【アーカイブ有り】：https://www.youtube.com/channel/UCgYlKNgP2RMG4ZPa_K4EQzg/

【第1回放送概要】

放送日時：2026年10月23日20時～（予定）

視聴URL：

ニコニコ動画音泉チャンネル：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351594871

ディースリー・パブリッシャー YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/live/E1jZXPXYJpQ

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●ふつおた

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あなたの「住所・本名・電話番号、番組の感想」を必ず添えて申込しよう（問題なければ、あなたのEDF歴や得意な兵科なども書き添える）。

※プレゼントに関する情報は、生放送内にてお知らせいたします。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD

（ちきゅうぼうえいぐん しっくすぽいんとつー いんべーだーず ふろむ あなざー わーるど）

ジャンル：アクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2027年3月18日予定

価格：

通常版：7700円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9900円（パッケージ版）

プレイ人数：

オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）

オンライン：1～4人（協力プレイ対応）

CERO：審査予定

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