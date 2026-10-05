ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月1日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）で対象のゲームが遊び放題になる「フリープレイ」10月のラインアップを公開した。今回は新たに3本のタイトルを提供。期間は10月6日～11月2日までとなる。

10月のフリプには、デフォルメされた地球防衛軍こと、「四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍２ EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS」（デジボク2）が登場。仲間4人でチームを作り、四角い地球を守ろう。PS5／PS4版では画面分割プレイにも対応。家族や友人と一緒に協力プレイを楽しめるのもポイントだ。

そのほか、本格レーシングゲーム「F1 25」と、学習するAIを相手にするステルスホラーゲーム「Hello Neighbor」の計3本がラインアップされている。

ユーザーからは「いつか買おうと思ってたデジボク2嬉しい」「F1 25ありがとう！今はただ君に感謝を」「Hello Neighborは取らないと」など、喜びの声が寄せられていた。

「四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍２ EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS」

ボクセル世界の地球防衛軍・第2弾。地の底から現れた巨人ガイアークにより四角い地球が再びバラバラに。コマンダーとなり世界中の隊員を救出して地球の平和を取り戻そう。

最新作『EDF6』含む歴代兵科や侵略者が集結。100人以上の隊員から4人を選び、切り替えながら戦うチームバトルが爽快な1作。虫などの敵もデフォルメされているため、見た目で敬遠していた人もぜひ遊んでほしい。

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「F1 25」

F1公式モータースポーツゲームの最新作がフリープレイに登場。最先端技術による精密なサーキット再現と進化した物理演算により、最高峰のスピード感とリアルな操作感を体験できる。

ドラマチックなストーリーモード「ブレーキングポイント3」や、チーム運営を深掘りできる「マイチーム2.0」など、サーキット内外で没入感抜群のレースを楽しめる。

F1® 25 Game – an official product of the FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP.© 2025 Electronic Arts Inc.EA SPORTS and Codemasters are trademarks of Electronic Arts Inc.

「Hello Neighbor」

怪しげな隣人の家にコッソリ潜入し、地下室に隠された恐ろしい秘密を暴くステルスホラーアクション。プレイヤーの心理を揺さぶる緊張感あふれる探索が楽しめる。

侵入ルートや行動パターンを学習する高度なAIの隣人が最大の特徴。罠の設置や待ち伏せを回避しながら仕掛けを解き、恐怖の追跡劇から逃げ延びよう。

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