ディースリー・パブリッシャーは11月19日、PlayStation 5向けアクションシューティング『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』について、公式生放送の第2回をニコ生＆YouTube Liveで配信すると発表。配信日は、2026年11月26日20時～（予定）だ。

番組には、パーソナリティとして声優の優木かな隊員＆橋本ちなみ隊員、そしてディースリー・パブリッシャーの岡島信幸プロデューサーが出演。第2回目の配信では、TGS2026の試遊版ミッションで武器のカスタマイズ機能について徹底解説していく。

さらに、2027年1月28日発売予定の『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』のゲームプレイも初披露。スタジオの3人でローカル通信協力プレイにチャレンジするという。リアルタイム視聴した人だけが応募できる視聴者プレゼントもあるので、お見逃しなく。11月26日（いい風呂の日）にあわせた豪華アイテムも……？

【番組概要】

番組名：『地球防衛軍６.２』公式生放送 ～物量地獄へようこそ。パーティ会場はここだ！～

出演者：優木かなさん（ヴィムス）／橋本ちなみさん（ヴィムス）／岡島信幸氏（ディースリー・パブリッシャー）

番組公式ウェブページ：https://www.onsen.ag/program/edf6

配信媒体：

・ニコニコ動画音泉チャンネル【1週間限定アーカイブ有り】：http://ch.nicovideo.jp/onsen

・ディースリー・パブリッシャー YouTubeチャンネル【アーカイブ有り】：https://www.youtube.com/channel/UCgYlKNgP2RMG4ZPa_K4EQzg/

【第2回放送概要】

放送日時：2026年11月26日20時～ 予定

視聴URL：

・ニコニコ動画音泉チャンネル：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351830376

・ディースリー・パブリッシャー YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/live/9gXiOaaXM-Y

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※プレゼントに関する情報は、生放送内にてお知らせいたします。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD

（ちきゅうぼうえいぐん しっくすぽいんとつー いんべーだーず ふろむ あなざー わーるど）

ジャンル：アクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2027年3月18日予定

価格：

通常版：7700円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9900円（パッケージ版）

プレイ人数：

オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）

オンライン：1～4人（協力プレイ対応）

CERO：審査予定

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