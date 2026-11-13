「パルワールド」を代表作とするポケットペアは11月12日、「GTA6休暇」を設けることを発表。木曜から月曜まで、社員はたっぷり遊べる5連休を確保できる。

これは、ロックスター・ゲームスが11月19日に発売する新作ゲーム「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」に備えてのこと。全世界的に期待されている大作で、推定予約本数はすでに1000万本を超えているのではないかという話もある。

同社はこのゲームを楽しみにした社員が暴徒化するのを防ぐため、特別休暇を設けることに。対象は全社員だが、本作をプレイする者に限るという注釈も（それはそう）。特記事項として「車は現地調達とする」「保釈金は経費とは認められない」など、ゲーム内容をなぞらえた記載もあった。

ユーザーからは「作り手もゲームを全力で楽しむ姿勢、良いと思います！」「羨ましい」「弊社もこういう福利厚生が欲しかった」「パルに働かせておけば良いからな」「パルワールドに活かせる要素もあるから…」「5日じゃ足りないな」など、理解を示す声が寄せられていた。

なお、「パルワールド」「クラフトピア」におけるアップデート作業については、滞りなく進行中であり予定通り実施される見込みであるとのこと。今回の特別休暇がスケジュールを圧迫する心配は不要のようだ。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

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