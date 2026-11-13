【GTA6休暇】ポケットペア、11月19日から5連休 社員の暴徒化を防ぐため
「パルワールド」を代表作とするポケットペアは11月12日、「GTA6休暇」を設けることを発表。木曜から月曜まで、社員はたっぷり遊べる5連休を確保できる。
これは、ロックスター・ゲームスが11月19日に発売する新作ゲーム「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」に備えてのこと。全世界的に期待されている大作で、推定予約本数はすでに1000万本を超えているのではないかという話もある。
同社はこのゲームを楽しみにした社員が暴徒化するのを防ぐため、特別休暇を設けることに。対象は全社員だが、本作をプレイする者に限るという注釈も（それはそう）。特記事項として「車は現地調達とする」「保釈金は経費とは認められない」など、ゲーム内容をなぞらえた記載もあった。
ユーザーからは「作り手もゲームを全力で楽しむ姿勢、良いと思います！」「羨ましい」「弊社もこういう福利厚生が欲しかった」「パルに働かせておけば良いからな」「パルワールドに活かせる要素もあるから…」「5日じゃ足りないな」など、理解を示す声が寄せられていた。
なお、「パルワールド」「クラフトピア」におけるアップデート作業については、滞りなく進行中であり予定通り実施される見込みであるとのこと。今回の特別休暇がスケジュールを圧迫する心配は不要のようだ。
GTA6で休暇にしないと、社内で暴動が起きそうだったので、ポケットペアは来週５連休です https://t.co/CztVOqgIJg— パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) November 12, 2026
【ゲーム情報】
タイトル：グランド・セフト・オートVI
ジャンル：アクション
販売：ロックスター・ゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S
発売日：2026年11月19日予定
価格：
スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）
アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
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