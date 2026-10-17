ゲーミングマウス「PRO X3 SUPERSTRIKE」がオススメ!!
ラピトリ対応クリックで度肝を抜いた「PRO X2 SUPERSTRIKE」の上位モデルが新登場！：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの佐藤改さんがオススメする製品は、Logicool Gのワイヤレスゲーミングマウス「PRO X3 SUPERSTRIKE」です。
以前の記事でも紹介しました、ラピトリ対応クリックボタン「ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）」を搭載するPRO X2 SUPERSTRIKEの上位モデルとなる製品です。
主な強化ポイントに、「センサーやMCUのアップデート」「軽量化と重量バランスの最適化」「バッテリー駆動時間延長」が挙げられます。
HITSについては従来モデルと同様、アクチュエーションポイントとリセットポイントを個別に設定可能。クリックの反応速度を自分好みにカスタマイズできます。
形状は従来モデルと変わらない左右対称型で、サイズは125×63.5×40mm。重量は以前の61gから59gへと軽量化され、さらに前寄りだった重心位置がセンサー中央付近に改善されています。
センサーはアップデートされた「HERO 2」を搭載。MCUにはLogicool Gが新開発した「NxLOGI」が初搭載されています。解像度は最大48000 DPI、トラッキング速度最大930IPS、ポーリングレート最大8000Hz対応（無線、有線）というスペックを持ちます。
MCUの更新で、バッテリー駆動時間も90時間から135時間と大幅に伸びています。
佐藤さんは、「センサー、MCU、重量、バッテリーなど、全ての面で順当に進化した最新モデルです。新色のピンクも目新しいですね。同時発売の『PRO X2 RAPID』などもあわせて店頭での試用もできますので、ぜひ」と話してくれました。
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今回オススメしたPRO X3 SUPERSTRIKEが新発売になったとはいえ、まだまだ現行モデルであるPRO X2 SUPERSTRIKEもセール対象。セール期間は10月21日までと、当記事公開からの残り日数は少ないですが、狙っていたモデルがあったならぜひソフマップ なんば店まで！
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