ソフマップは11月28日より、STORMの新ゲーミングデスクトップPC「SG2シリーズ」の販売を開始した。



ピラーレス構造のショーケースデザインと曲面強化ガラスパネルを採用し、PC内部のパーツを美しく見せながら、フィギュアの展示にも対応する点が大きな特徴だ。

「SG2シリーズ」は、空冷モデルの「SG2B」、AMD搭載水冷モデルの「SG2L AMD」、Intel搭載水冷モデルの「SG2L Intel」、数量限定のプレミアムモデル「SG2P」の4系統を展開する。



SG2BはRTX 5060搭載モデルを中心に8種類、SG2L AMDは最大128種類、SG2L Intelは32種類の構成を用意し、CPUやGPU、メモリ、SSD、ケースカラーを用途や予算に合わせて選べる設計だ。

筐体にはARGBファンとARGBライトストリップを搭載し、鮮やかなライティング演出を実現する。さらにフィギュアスタンドを備え、PC本体とコレクションを一体で見せられるのも魅力だ。SG2Pは裏配線マザーボードとホワイトグラフィックスボードを採用したオールホワイト仕様で、ゲーム用途に加えて配信環境や推し活用途でも存在感を発揮するモデルだ。

購入はソフマップの製品ページから行える。