第288回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
MSI「Claw 8 EX AI+ CG3EM」がオススメ!!
約785gと超軽量なのに重めのアクションゲームがヌルヌル動くArc G3 Extreme搭載ポータブルゲーミングPC：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの梅島穣さんがオススメする製品は、MSIのポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+ CG3EM」です。
Claw 8 EX AI+ CG3EMはディスプレー両脇にゲームコントローラーを備え、CPUにはインテルの「Arc G3 Extreme」を搭載。同CPUは14コア/14スレッドでターボ時の動作クロックは4.7GHzに達します。
また、CPU内蔵GPUは「インテル Arc B390 GPU」で、最新3Dゲームも快適に遊べるほか、46TOPSのAI実行性能を誇るNPUも内蔵します。
ディスプレーはグレアタイプのタッチ対応8型ディスプレーで、解像度はWUXGA（1920x1200ドット）、リフレッシュレートは120Hzをサポート。ディスプレーの明るさは最大500nitsで、屋外でも鮮明に表示できるとのこと。
システムメモリーは32GB（LPDDR5X、オンボード）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSDを採用。ゲーミングPCとして十分な容量ですね。
80Whrの大容量バッテリーを搭載し、バッテリー駆動時間は「JEITA バッテリ動作時間測定法 Ver3.0」に基づいた測定で動画再生時20時間・アイドル時29時間。長時間のバッテリー運用が可能です。
ゲームコントローラー部のボタンは一般的な配置で、アナログスティック×2、ABXYボタン、十字キー、LB/RBボタン、LT/RTトリガー、セレクト/スタートボタンを備えます。スティックとトリガーはホールエフェクト方式で、長期間にわたって安定した動作を期待できます。
梅島さんによると、「Claw 8 EX AI+ CG3EMはかなり性能の高いポータブルゲーミングPCで、動作が重いとされる最新の3Dアクションゲームもとてもスムーズに動作します」とのこと。
ソフマップ なんば店2階では、動作状態のClaw 8 EX AI+ CG3EMを展示。ゲームがスムーズに動く画面や、放熱性の高さなどを店頭で確認できるそうです。
ぜひ最新世代のハイスペックなポータブルゲーミングPCを体験しに行きましょう！
|Claw 8 EX AI+ CG3EMの主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|ディスプレー
|8型、WUXGA（1920×1200ドット）、グレア
リフレッシュレート120Hz、タッチ対応
|CPU
|インテル「Arc G3 Extreme プロセッサー」（14コア/14スレッド、最大4.7GHz）
|メモリー
|32GB（LPDDR5Xオンボード）
|ストレージ
|1TB M.2 NVMe SSD
|GPU
|インテル Arc B390 GPU（CPU内蔵）
|無線機能
|Wi-Fi 7、Bluetooth 6
|インターフェース
|Thunderbolt 4×2、microSDカードリーダー、オーディオコンボジャック
|各種ボタン
|RGBバックライト内蔵スティック（左/右）、RGBバックライト内蔵ABXYアクションボタン、十字キー、LB/RB ボタン、LT/RT トリガー、セレクトボタン（View）、MSI Center M ボタン、スタートボタン（Menu）、クイックセッティングボタン、背面マクロボタン（M1/M2）、音量ボタン、電源ボタン（指紋認証リーダー一体型）
|生体認証
|指紋認証
|バッテリー容量
|80Whr
|サイズ/重量
|321（W）×130（D）×48（H）mm
|店頭価格
|28万9800円
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