第288回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

MSI「Claw 8 EX AI+ CG3EM」がオススメ!!

約785gと超軽量なのに重めのアクションゲームがヌルヌル動くArc G3 Extreme搭載ポータブルゲーミングPC：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●モーダル小嶋／ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの梅島穣さんがオススメする製品は、MSIのポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+ CG3EM」です。

ソフマップ なんば店

スタッフの梅島穣さん

　Claw 8 EX AI+ CG3EMはディスプレー両脇にゲームコントローラーを備え、CPUにはインテルの「Arc G3 Extreme」を搭載。同CPUは14コア/14スレッドでターボ時の動作クロックは4.7GHzに達します。

　また、CPU内蔵GPUは「インテル Arc B390 GPU」で、最新3Dゲームも快適に遊べるほか、46TOPSのAI実行性能を誇るNPUも内蔵します。

　　ディスプレーはグレアタイプのタッチ対応8型ディスプレーで、解像度はWUXGA（1920x1200ドット）、リフレッシュレートは120Hzをサポート。ディスプレーの明るさは最大500nitsで、屋外でも鮮明に表示できるとのこと。

　システムメモリーは32GB（LPDDR5X、オンボード）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSDを採用。ゲーミングPCとして十分な容量ですね。

MSIのポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+ CG3EM」がオススメ。展示機では動作が重めの3Dアクションゲームを実行中でしたが、かなりヌルヌルに動いていました

Claw 8 EX AI+ CG3EMの販促ポスター。なにげにCopilot+ PCでもあるんですね

　80Whrの大容量バッテリーを搭載し、バッテリー駆動時間は「JEITA バッテリ動作時間測定法 Ver3.0」に基づいた測定で動画再生時20時間・アイドル時29時間。長時間のバッテリー運用が可能です。

　ゲームコントローラー部のボタンは一般的な配置で、アナログスティック×2、ABXYボタン、十字キー、LB/RBボタン、LT/RTトリガー、セレクト/スタートボタンを備えます。スティックとトリガーはホールエフェクト方式で、長期間にわたって安定した動作を期待できます。

店頭価格は28万9800円

　梅島さんによると、「Claw 8 EX AI+ CG3EMはかなり性能の高いポータブルゲーミングPCで、動作が重いとされる最新の3Dアクションゲームもとてもスムーズに動作します」とのこと。

　ソフマップ なんば店2階では、動作状態のClaw 8 EX AI+ CG3EMを展示。ゲームがスムーズに動く画面や、放熱性の高さなどを店頭で確認できるそうです。

　ぜひ最新世代のハイスペックなポータブルゲーミングPCを体験しに行きましょう！

Claw 8 EX AI+ CG3EMの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home」
ディスプレー 8型、WUXGA（1920×1200ドット）、グレア
リフレッシュレート120Hz、タッチ対応
CPU インテル「Arc G3 Extreme プロセッサー」（14コア/14スレッド、最大4.7GHz）
メモリー 32GB（LPDDR5Xオンボード）
ストレージ 1TB M.2 NVMe SSD
GPU インテル Arc B390 GPU（CPU内蔵）
無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 6
インターフェース Thunderbolt 4×2、microSDカードリーダー、オーディオコンボジャック
各種ボタン RGBバックライト内蔵スティック（左/右）、RGBバックライト内蔵ABXYアクションボタン、十字キー、LB/RB ボタン、LT/RT トリガー、セレクトボタン（View）、MSI Center M ボタン、スタートボタン（Menu）、クイックセッティングボタン、背面マクロボタン（M1/M2）、音量ボタン、電源ボタン（指紋認証リーダー一体型）
生体認証 指紋認証
バッテリー容量 80Whr
サイズ/重量 321（W）×130（D）×48（H）mm
店頭価格 28万9800円

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