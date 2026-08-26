約785gと超軽量なのに重めのアクションゲームがヌルヌル動くArc G3 Extreme搭載ポータブルゲーミングPC：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフの梅島穣さんがオススメする製品は、MSIのポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+ CG3EM」です。

Claw 8 EX AI+ CG3EMはディスプレー両脇にゲームコントローラーを備え、CPUにはインテルの「Arc G3 Extreme」を搭載。同CPUは14コア/14スレッドでターボ時の動作クロックは4.7GHzに達します。

また、CPU内蔵GPUは「インテル Arc B390 GPU」で、最新3Dゲームも快適に遊べるほか、46TOPSのAI実行性能を誇るNPUも内蔵します。

ディスプレーはグレアタイプのタッチ対応8型ディスプレーで、解像度はWUXGA（1920x1200ドット）、リフレッシュレートは120Hzをサポート。ディスプレーの明るさは最大500nitsで、屋外でも鮮明に表示できるとのこと。

システムメモリーは32GB（LPDDR5X、オンボード）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSDを採用。ゲーミングPCとして十分な容量ですね。

80Whrの大容量バッテリーを搭載し、バッテリー駆動時間は「JEITA バッテリ動作時間測定法 Ver3.0」に基づいた測定で動画再生時20時間・アイドル時29時間。長時間のバッテリー運用が可能です。

ゲームコントローラー部のボタンは一般的な配置で、アナログスティック×2、ABXYボタン、十字キー、LB/RBボタン、LT/RTトリガー、セレクト/スタートボタンを備えます。スティックとトリガーはホールエフェクト方式で、長期間にわたって安定した動作を期待できます。

梅島さんによると、「Claw 8 EX AI+ CG3EMはかなり性能の高いポータブルゲーミングPCで、動作が重いとされる最新の3Dアクションゲームもとてもスムーズに動作します」とのこと。

ソフマップ なんば店2階では、動作状態のClaw 8 EX AI+ CG3EMを展示。ゲームがスムーズに動く画面や、放熱性の高さなどを店頭で確認できるそうです。

ぜひ最新世代のハイスペックなポータブルゲーミングPCを体験しに行きましょう！