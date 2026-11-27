ソフマップは11月27日から、ゲーミングデバイスセールを開催する。開催場所はソフマップの特設ページで、ゲーミングマウスやキーボード、ヘッドセット、マウスパッド、ゲーミングモニターまで幅広い周辺機器を対象にしたお買い得企画だ。



対象メーカーにはRazer、Logicool G、SteelSeries、CORSAIR、ASUS、SONY INZONE、JBL Quantum、ELGATOなど人気ブランドが並ぶという。

今回のセールは、定番のゲーミングデバイスをまとめて見直したいユーザーに向く内容だ。特にゲーミングマウスやキーボードは、操作精度や入力速度に直結するため、ゲームジャンルを問わず重要なアイテムとなる。ヘッドセットは定位感やボイスチャットの聞き取りやすさを左右し、ゲーミングモニターは応答速度や映像のなめらかさを重視するユーザーに有効だ。

対象となるブランドは、操作性に定評のあるRazerやLogicool G、競技向けデバイスで知られるSteelSeries、配信や制作周辺機器でも存在感のあるCORSAIR、ASUS、ELGATOなど多彩だ。さらにSONY INZONEやJBL Quantumも加わり、ゲームプレイから音響、配信環境の強化まで視野に入る構成となる。

また、ゲーミングモニターを扱うPixioのセールページも用意されており、ディスプレイの買い替えを検討するユーザーにも選択肢が広い。セール期間はメーカーごとに異なるため、狙っている製品がある場合は早めの確認が重要だ。年末に向けて環境を整えたいユーザーにとって、周辺機器をまとめて比較しやすい機会になるだろう。