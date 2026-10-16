社会へのテクノロジーの関わりを具体的に示した「HPE Discover 2026」の展示
“月面でAI実験”から“スマート養蜂”まで、HPEが技術の広がりを披露
2026年10月16日 14時30分更新
Hewlett Packard Enterprise（HPE）が6月、米国ラスベガスで開催した年次イベント「HPE Discover 2026」。その展示エリアでは、ネットワーキング、クラウド、AI、コンピュート、ストレージなど、幅広いHPEの技術が披露された。そのいくつかをピックアップしてご紹介する。
HPE Networking：イベントを支えた1万1000台のWi-Fi APとNOCチーム
HPEでは現在、HPE Networking、Aruba、そして買収したJuniper Networksを組み合わせたネットワークソリューションのポートフォリオを展開している。。
Discoverの展示エリアでは、同社がプッシュする「自律型ネットワーク」を、ユーザー体験を軸に据える「体験優先エージェント」、AIを前提に設計された「AIネイティブインフラストラクチャ」、そして全製品に組み込まれた「統合セキュリティ」などのテーマ別に見せていた。
1万人以上が参加した大型イベント、Discoverならではの展示が、会場内のネットワークを支えるNOC（ネットワークオペレーションセンター）チームだ。
会場となった巨大ホテル（The Venetian Resort Las Vegas）全体で、Wi-Fiアクセスポイントは1万1000台を超え、その規模は「アメリカンフットボールのNFLスタジアム5つぶん」に相当するという。ネットワークの基盤をJuniperで、その上にArubaを重ねる構成をとり、双方をJuniper Mistで管理していた。NOCチームは午前5時から準備に入り、イベントフロアとホテルインフラをリアルタイムで監視し、ネットワークの安定運用に努めていた。
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