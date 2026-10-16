社会へのテクノロジーの関わりを具体的に示した「HPE Discover 2026」の展示

Hewlett Packard Enterprise（HPE）が6月、米国ラスベガスで開催した年次イベント「HPE Discover 2026」。その展示エリアでは、ネットワーキング、クラウド、AI、コンピュート、ストレージなど、幅広いHPEの技術が披露された。そのいくつかをピックアップしてご紹介する。

HPE Networking：イベントを支えた1万1000台のWi-Fi APとNOCチーム

HPEでは現在、HPE Networking、Aruba、そして買収したJuniper Networksを組み合わせたネットワークソリューションのポートフォリオを展開している。。

Discoverの展示エリアでは、同社がプッシュする「自律型ネットワーク」を、ユーザー体験を軸に据える「体験優先エージェント」、AIを前提に設計された「AIネイティブインフラストラクチャ」、そして全製品に組み込まれた「統合セキュリティ」などのテーマ別に見せていた。

1万人以上が参加した大型イベント、Discoverならではの展示が、会場内のネットワークを支えるNOC（ネットワークオペレーションセンター）チームだ。

会場となった巨大ホテル（The Venetian Resort Las Vegas）全体で、Wi-Fiアクセスポイントは1万1000台を超え、その規模は「アメリカンフットボールのNFLスタジアム5つぶん」に相当するという。ネットワークの基盤をJuniperで、その上にArubaを重ねる構成をとり、双方をJuniper Mistで管理していた。NOCチームは午前5時から準備に入り、イベントフロアとホテルインフラをリアルタイムで監視し、ネットワークの安定運用に努めていた。