『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

駅の改札の前で、スマホが見つからずにカバンの中をガサゴソ。地図を確認したいのに、底のほうに沈んでいて出てこない。こんな経験、誰にでもありますよね。私は何度もあります。

この小さなイライラを、まるごと解決してくれるのがAULUMUの「B01 Urban Transit Gear スリングバッグ」です。発想はとてもシンプル。スマホをカバンの中ではなく“外側”にしまっておくんです。これなら探す手間はゼロ！

なんで今まで誰も思いつかなかったんでしょうか。これこそコロンブスの卵です。スマホを手放せない人ほど、このバッグの良さにすぐ気づくでしょう。

B01 Urban Transit Gear スリングバッグは、スマホを固定できる金属製のマウントが付いた、肩から斜めにかけるタイプのバッグです。日本では8月25日に発売され、価格は2万3180円。公式ストアのほか、楽天市場やAmazon.co.jpでも販売されています。

サイズは縦30.5×横18.5cm、厚さは1.8cmで、広げると9cmまで厚くなります。容量は約2.5L、重さは約400g。色はカーボンブラック、グロスブラック、パルスグリーンの3色です。

マウントが対応するのは、iPhone 12シリーズ以降のiPhoneと、一部のGalaxyです。それ以外の機種には対応していないので、購入前に必ず確認してください。筆者のiPhone Airは対応していました。