万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第164回
AULUMU「B01 Urban Transit Gear スリングバッグ」
スマホはカバンに入れず、“外側にくっつけて”おきましょう。いつでもすぐに見つかりますよ
2026年10月19日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
駅の改札の前で、スマホが見つからずにカバンの中をガサゴソ。地図を確認したいのに、底のほうに沈んでいて出てこない。こんな経験、誰にでもありますよね。私は何度もあります。
この小さなイライラを、まるごと解決してくれるのがAULUMUの「B01 Urban Transit Gear スリングバッグ」です。発想はとてもシンプル。スマホをカバンの中ではなく“外側”にしまっておくんです。これなら探す手間はゼロ！
なんで今まで誰も思いつかなかったんでしょうか。これこそコロンブスの卵です。スマホを手放せない人ほど、このバッグの良さにすぐ気づくでしょう。
B01 Urban Transit Gear スリングバッグは、スマホを固定できる金属製のマウントが付いた、肩から斜めにかけるタイプのバッグです。日本では8月25日に発売され、価格は2万3180円。公式ストアのほか、楽天市場やAmazon.co.jpでも販売されています。
サイズは縦30.5×横18.5cm、厚さは1.8cmで、広げると9cmまで厚くなります。容量は約2.5L、重さは約400g。色はカーボンブラック、グロスブラック、パルスグリーンの3色です。
マウントが対応するのは、iPhone 12シリーズ以降のiPhoneと、一部のGalaxyです。それ以外の機種には対応していないので、購入前に必ず確認してください。筆者のiPhone Airは対応していました。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がB01 Urban Transit Gear スリングバッグを推す理由
1）着脱式のマグネットマウントで、スマホをいつも手の届く場所に
2）軽くて丈夫な素材と、使いやすいパーツ選び
3）広げれば厚さ約5倍。かさばる物もしっかり入る
🎬【2分で要約】AULUMU「B01 Urban Transit Gear スリングバッグ」動画解説
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