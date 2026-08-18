Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第615回
Switch 2本体やコントローラーなどを丸ごと収納できるスリングバッグ、2499円で販売中
2026年08月18日 17時30分更新
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Switch用 スリングバッグをチェック
Amazon.co.jpにて、「JETech Nintendo Switch 2/Switch OLED/Switch用 スリングバッグ (ブラック)」が販売中だ。価格は2499円。
本製品は、Nintendo Switch本体やコントローラー、充電器などを収納できるスリングバッグ。高密度ポリエステル繊維生地のほか、防水性を発揮するジッパー、傷から画面を保護するクリスタルベルベッド生地を採用している。
Switch 2を持ち運びたい人にオススメ
ユーザーレビューを見ると、“たくさん入って使い勝手が良い／持ち運び用として満足できる／Switch 2本体を安全に持ち運びできる”といった声が寄せられている。使い勝手の良さが高く評価されているようだ。Switch 2用のスリングバッグが欲しい人はチェックしてみては？
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