11インチiPad＋Magic Keyboardが収まる耐水スリングバッグ「TOFTSLING」

サイバールは11月8日、ブランド「aso（アソ）」より11インチiPad＋Magic Keyboardがぴったり収納できる耐水素材のスリングバッグ「TOFTSLING（タフトスリング）」を発売した。価格は1万5400円。
本製品は、耐水性が高い生地と、ファスナーテープからの水の侵入を防ぐYKKの止水ファスナーを採用したスリングバッグ。ショルダー幅は約35mmで、長さは700～1050mmで調整可能。
11型iPadとMagic Keyboardを収納でき、iPad miniは縦入れも可能。背面がフラットなため、出し入れする時に引っかからないデザイン。
なお、同社はTOFTシリーズの新商品発売を記念して期間限定イベント「TOFTFESTA（タフトフェスタ）」を開催中。11月10日までTOFTシリーズ全品に使用できる10％オフクーポンを配布するほか、TOFTSLINGの購入者先着10名にTOFTPOUCH miniをプレゼントするキャンペーンも実施中。キャンペーンの詳細はこちらを参照。
|TOFTSLINGの主なスペック
|サイズ
|約300×235×70mm
|ショルダー幅
|約35×700～1050mm
|重さ
|約300g
|素材（外装）
|TOFT-tec（ポリエステルＰＵコーティング）
|素材（内装）
|ナイロン
|対応機種
|11インチiPad＋Magic Keyboard
|仕様
|ポケット大×1
ポケット小×2
背面ポケット×1
ペン差し（Apple Pencil対応）×1
ファスナー付きポケット×1
AirTag用ゴムポケット×1
|価格
|1万5400円