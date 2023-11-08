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10％オフクーポンの配布も実施

11インチiPad＋Magic Keyboardが収まる耐水スリングバッグ「TOFTSLING」

2023年11月08日 20時00分更新

文● ASCII／栗俣

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　サイバールは11月8日、ブランド「aso（アソ）」より11インチiPad＋Magic Keyboardがぴったり収納できる耐水素材のスリングバッグ「TOFTSLING（タフトスリング）」を発売した。価格は1万5400円。

　本製品は、耐水性が高い生地と、ファスナーテープからの水の侵入を防ぐYKKの止水ファスナーを採用したスリングバッグ。ショルダー幅は約35mmで、長さは700～1050mmで調整可能。

　11型iPadとMagic Keyboardを収納でき、iPad miniは縦入れも可能。背面がフラットなため、出し入れする時に引っかからないデザイン。

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　なお、同社はTOFTシリーズの新商品発売を記念して期間限定イベント「TOFTFESTA（タフトフェスタ）」を開催中。11月10日までTOFTシリーズ全品に使用できる10％オフクーポンを配布するほか、TOFTSLINGの購入者先着10名にTOFTPOUCH miniをプレゼントするキャンペーンも実施中。キャンペーンの詳細はこちらを参照。

TOFTSLINGの主なスペック
サイズ 約300×235×70mm
ショルダー幅 約35×700～1050mm
重さ 約300g
素材（外装） TOFT-tec（ポリエステルＰＵコーティング）
素材（内装） ナイロン
対応機種 11インチiPad＋Magic Keyboard
仕様 ポケット大×1
ポケット小×2
背面ポケット×1
ペン差し（Apple Pencil対応）×1
ファスナー付きポケット×1
AirTag用ゴムポケット×1
価格 1万5400円

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