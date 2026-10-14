1998年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム

ハムスターは10月14日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『コンソールアーカイブス ザ・ドラッグストア』を配信すると発表。配信日は2026年10月15日、価格は800円だ。

『ザ・ドラッグストア』は、1998年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム。プレイヤーは、ドラッグストアを経営し、多くの店舗を出店したり資本金を増やすことを目指していく。

立地や販売する商品の種類、客層などを考えながら経営して、最高のドラッグストアをつくりあげよう。ときには仲良くなった従業員がオリジナル商品の提案をしてくれることも……？

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ザ・ドラッグストア

ジャンル：シミュレーションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年10月15日

価格：800円

プレイ人数：1人

※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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