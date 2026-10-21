1995年にセイブ開発から32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム！

ハムスターは10月21日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『コンソールアーカイブス 雷電プロジェクト』を配信すると発表。配信日は2026年10月22日、価格は1200円だ。

『雷電プロジェクト』は、1995年にセイブ開発から32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。超高空戦闘爆撃機・『雷電』『雷電II』のパイロットとして、突如として現われた外宇宙生命体の侵略から地球を救うために戦おう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 雷電プロジェクト

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年10月22日

価格：1200円

プレイ人数：1～2人

※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。

©SEIBU KAIHATSU INC. / ©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。