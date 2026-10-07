滑らかなアニメーション表現が話題になったアドベンチャーゲーム！
サンソフトの『リップルアイランド』が「コンソールアーカイブス」で10月8日に配信！
ハムスターは10月7日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『リップルアイランド』を配信すると発表。配信日は2026年10月8日、価格は800円だ。
『リップルアイランド』は、1988年にサンソフトから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアドベンチャーゲーム。プレイヤーは、主人公カイルになりかわって9種類のコマンドを操作しながら冒険していく。
皇帝ゲロゲールと名乗る魔物にさらわれたナサレル王女を救出し、リップルアイランドに平和をもたらし、ヒロインと結ばれることができるかどうかは、あなたの判断、行動にかかっている。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス リップルアイランド
ジャンル：アドベンチャーゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年10月8日
価格：800円
プレイ人数：1人
※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。
©SUNSOFT
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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