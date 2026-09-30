1985年にタイトーが8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売したアクションゲーム

ハムスターは9月30日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『コンソールアーカイブス ちゃっくんぽっぷ』を配信すると発表。配信日は2026年10月1日、価格は800円だ。

『ちゃっくんぽっぷ』は、1985年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。「ちゃっくん」を上手にコントロールして、「もんすた」にさらわれた迷路内のハートを取り戻そう。

壁と天井を走って敵をまくコの字返しの術、爆弾を同時に起爆させる花火の術……さまざまなハイテクを駆使することで、「ちゃっくん」は「もんすた」を倒すことが可能。テクニックひとつで「ちゃっくん」は、すごい働きを見せる。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ちゃっくんぽっぷ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年10月1日

価格：800円

プレイ人数：1～2人

※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。

© TAITO CORPORATION

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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