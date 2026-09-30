1985年にタイトーが8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売したアクションゲーム
『ちゃっくんぽっぷ』が「コンソールアーカイブス」で10月1日に配信！
ハムスターは9月30日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『コンソールアーカイブス ちゃっくんぽっぷ』を配信すると発表。配信日は2026年10月1日、価格は800円だ。
『ちゃっくんぽっぷ』は、1985年にタイトーから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。「ちゃっくん」を上手にコントロールして、「もんすた」にさらわれた迷路内のハートを取り戻そう。
壁と天井を走って敵をまくコの字返しの術、爆弾を同時に起爆させる花火の術……さまざまなハイテクを駆使することで、「ちゃっくん」は「もんすた」を倒すことが可能。テクニックひとつで「ちゃっくん」は、すごい働きを見せる。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス ちゃっくんぽっぷ
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年10月1日
価格：800円
プレイ人数：1～2人
※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。
© TAITO CORPORATION
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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