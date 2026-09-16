1986年にニチブツが8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売したアクションゲーム！

ハムスターは9月16日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『クレイジー・クライマー』を配信すると発表。配信日は2026年9月17日、価格は800円だ。

『クレイジー・クライマー』は、1986年にニチブツから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。上からの落下物に気をつけながら、ジャマをしてくるおじゃまマン、鉄球、ゴリラなどを避けながら超高層ビルを登っていこう。

ビルの屋上までうまく登りきればクリア。ガンバレクライマー！

※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス クレイジー・クライマー

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年9月17日

プレイ人数：1人

価格：800円

※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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