1986年にニチブツが8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売したアクションゲーム！
『クレイジー・クライマー』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で9月17日に配信！
ハムスターは9月16日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『クレイジー・クライマー』を配信すると発表。配信日は2026年9月17日、価格は800円だ。
『クレイジー・クライマー』は、1986年にニチブツから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。上からの落下物に気をつけながら、ジャマをしてくるおじゃまマン、鉄球、ゴリラなどを避けながら超高層ビルを登っていこう。
ビルの屋上までうまく登りきればクリア。ガンバレクライマー！
※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス クレイジー・クライマー
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年9月17日
プレイ人数：1人
価格：800円
※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。
©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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