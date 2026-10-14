かつや「海老トリプル丼」が豪快！ 海老カツもエビフライもコロッケも、最高では

とんかつチェーン「かつや」は10月9日より、国内店舗で「海老トリプル丼」などの海老尽くしメニューを期間限定で販売しています。

海老尽くしの「海老トリプル丼」が登場！

▲海老トリプル丼 979円

海老カツを主役に、エビフライと海老クリームコロッケを組み合わせた、海老好きに向けたラインアップです。

ごろっとした大ぶりの海老が入ったカツに特製マヨソースをかけた「海老カツ」、サクサク感と海老の甘みを感じるという「エビフライ」が2本、滑らかでコクのあるクリームが入った「海老クリームコロッケ」を1杯で味わえます。

定食スタイルや、持ち帰り用の弁当も用意します。

▲海老トリプル定食 1089円

▲海老トリプル丼弁当 961円

▲海老トリプル弁当 1069円

海老、海老、海老！ かつやが海老尽くしに！

海老カツにエビフライ2本、さらに海老クリームコロッケまで！ 海老を使った揚げ物を3種類も盛り込むとは、なんとも欲張りな丼です。



海老カツもエビフライも、それぞれ食べたいけれど、普通はどちらかを選ぶところ。今回はクリームコロッケまで一緒に味わえるのがうれしいですね。海老好きとしては、こういう欲張りな組み合わせは大歓迎です。

・発売日：2026年10月9日

※価格は税込み表記です。