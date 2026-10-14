【本日】総重量約1000gのモンスター！「にんにく背脂鶏白湯G」魁力屋で

京都北白川ラーメン魁力屋は本日10月14日より、「にんにく背脂鶏白湯G」と「濃厚鶏白湯らぁめん」を期間限定で販売します（一部店舗をのぞく）。

魁力屋に総重量約1000gの「にんにく背脂鶏白湯G」が登場！

魁力屋に、鶏白湯スープをベースにした2種類のラーメンが登場。

▲にんにく背脂鶏白湯G 1188円

「にんにく背脂鶏白湯G」は、鶏白湯スープに山盛り野菜やたっぷりのにんにく背脂、生ニンニク、フライドオニオンをトッピングした一杯です。

中太麺を合わせ、総重量約1000gというボリューム。にんにくの風味や背脂のコクを楽しみたい人に向けた、食べ応えのあるメニューとしています。

▲濃厚鶏白湯らぁめん 並1078円、大1232円

「濃厚鶏白湯らぁめん」は、鶏油をたっぷり加えた、トロッと濃厚な口当たりの鶏白湯スープが特徴です。濃厚ながらも後味はすっきりとしているといいます。

トッピングには紫玉ねぎや九条ねぎ、フライドオニオン、きざみゆずを使用。それぞれの具材がアクセントとなり、食べ進めるごとに異なる味わいを楽しめるとのことです。

販売店舗は、足立六町店、四条室町店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く全店舗です。販売期間は10月14日から、なくなり次第終了となります。店舗によって販売状況が異なる場合があります。

モンスター級の一杯に挑め！

総重量約1000gとは、まさにモンスター級！ 山盛り野菜に、にんにく背脂、生ニンニク、フライドオニオンまで盛り込むとは、魁力屋もずいぶん攻めてきましたね。



しかも、ベースは濃厚な鶏白湯スープ。にんにくと背脂のパンチも加わって、これは相当ガッツリ系の予感！ お腹をペコペコに空かせて挑みたい一杯です。

・発売日：2026年10月14日

※価格は税込み表記です。