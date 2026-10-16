この発想はなかった！ ドムドム新作は「麻婆なすチーズチキンバーガー」

ドムドムハンバーガーは、10月22日から期間限定で「麻婆なすチーズチキンバーガー」（690円）を全国の店舗で販売します。

ドムドムに「麻婆なすチーズチキンバーガー」登場

日本生まれの「ドムドムハンバーガー」から、揚げナスを使用したユニークな期間限定バーガーが登場します。

▲麻婆なすチーズチキンバーガー 単品690円、セット1120円

「麻婆なすチーズチキンバーガー」の主役は四川麻婆だれをたっぷりまとわせた揚げナス。ナス本来の甘みと、とろっとろな食感が食欲をかきたててくれるそうです。そこに、ジューシーなフライドチキンに、チーズのコクをあわせてバンズでサンド。



花椒（ホアジャオ）の香る本格的な四川麻婆だれで、旨味があふれる刺激的な仕上がり。辛みはあるけど、「激辛ではない」とのこと。



浅草花やしき店・市原ぞうの国店・大須万松寺通店は、単品の販売となります。

麻婆なすをバーガーにしちゃうとは！

とろっとした揚げナスに、花椒が香る四川麻婆だれ。そこにフライドチキンとチーズを組み合わせるとは、さすがドムドム！ 今回も大胆ですね。



麻婆なすとチキン、チーズが一緒になると、いったいどんな味になるのでしょうか。辛さは激辛ではないそうなので、ちょっと気軽に挑戦してみたくなりますね。



・発売日：2026年10月22日

（※文中の価格はすべて税込）