楽天モバイルで情報漏えいのおそれ　過去に契約していた人も対象に

楽天モバイルが利用者に送信したメール

楽天モバイルは10月13日、「my 楽天モバイル」からダウンロードできる支払い証明書について、第三者が閲覧できる可能性があったとして、利用者にメールで通知した。利用料金や個人情報が第三者に見られる状態になっていた可能性がある。過去に契約していた利用者も通知の対象だ。

同社が実施した脆弱性診断テストで判明した。第三者が特定のプログラムなどを使い、通常のサービス利用ではしない特殊な操作を意図的に実行することで、他人の支払い証明書を閲覧できる可能性があったという。

支払い証明書には、氏名、住所、電話番号、データ利用量、利用料金、その他の明細情報などが含まれる。クレジットカードなどの金融情報や通話履歴は含まれていない。

楽天モバイルは2026年6月20日までにシステム改修などの対応を完了した。同社が確認できる範囲の記録を調査した結果、現時点で第三者による閲覧は確認されておらず、関連する二次被害も確認されていない。すでに関係当局への報告も済ませているという。

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※訂正：見出しをより適切なものに変更しました。（10月13日16時24分）