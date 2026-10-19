ソフトバンク「My SoftBank」メンテナンス実施、終了日時未定

ソフトバンクでは10月17日8時から、「My SoftBank」で終了日時未定のシステムメンテナンスを開始した。対象はMy SoftBankアプリを除く、My SoftBankの全サービス。
メンテナンス内容についての具体的な情報は公開されていない。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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