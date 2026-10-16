Google Chrome、重大な脆弱性を修正　今週2回目のアップデート

グーグルは10月15日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む10​​件の脆弱性に対処した。前回（10月13日）のアップデートから、わずか2日で再度アップデートした形だ。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。一部の脆弱性の発見には、AnthropicのClaudeが使用されている。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・10​​件 ■深刻度別の内訳 ・重大：1件

・高：6件

・中：3件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-110922：Prerenderでの解放後の使用 ■深刻度（高） ・ CVE-2026-110913：DOMでのメモリ破損

・CVE-2026-110919：V8での解放後使用

・CVE-2026-110918：Coreでのメモリ破損

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-110916：デスクトップでの不適切な入力検証

・CVE-2026-110915：コンポジティングにおける解放後使用

・CVE-2026-110914：ワーカーにおけるメモリ破損

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows： 155.0.8059.84/.85

・macOS： 155.0.8059.84/.85

・Linux：155.0.8059.84 ■モバイル版 ・Android：155.0.8059.84

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。