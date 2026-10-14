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Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第6回

最大10%オフ！ 11型iPad Air（M4）はAmazonプライム感謝祭がお買い得

2026年10月14日 14時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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　10月14日14時現在、「Amazonプライム感謝祭」の先行セールでは、アップルの「11インチ iPad Air （M4）」がセール対象となっています。気になるお値段は参考価格から最大10%オフの11万6800円から。iPad Airの購入を考えているなら、絶好のチャンス到来です。

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　本製品は11型のLiquid RetinaディスプレーとTouch ID、Macでも採用されているM4チップなどを搭載したパワフルなiPad。もちろん、AI機能「Apple Intelligence」にも対応しています。

　セール対象はWi-Fiモデルで、容量別の価格は128GBが11万6800円（10%オフ）、256GBが13万3800円（9%オフ）、512GBが16万8800円（7%オフ）、1TBが21万8800円（6%オフ）。

　Aシリーズのチップを載せた「iPad」ではパワー不足という人や、パワフルさは欲しいけど「iPad Pro」のような超高性能は不要という人にピッタリのモデルといえるでしょう。

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Apple 11インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、128GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー — スペースグレイ

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Apple 11インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、256GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー — スペースグレイ

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Apple 11インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、512GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー — スペースグレイ

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