嘘だろ…!? Ryzen 7にOfficeが付いて8万円台！ ASUS「Vivobook 15」がAmazonプライム感謝祭で半額セール中
2026年10月14日 15時00分更新
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10月13日から始まった「Amazonプライム感謝祭」の先行セールに、ASUSのノートPC「Vivobook 15 M1502XA 」が登場。10月14日14時30分現在、参考価格から53%オフの8万9800円で販売されています。
本製品は15.6型ディスプレーを搭載したモデル。AMDの「Ryzen 7 7840HS」に8GBメモリーを搭載したWindowsマシンです。
重量はおよそ1.7kgで、バッテリー駆動時間は最大約10.6時間。動画編集のようなハードな作業には向きませんが、書類作成のような事務作業メインなら十分なスペックとなっています。
本体に含まれるOSと「Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）」のライセンスを考慮すると、かなりお買い得な本モデル。軽めの作業がメインなら、狙い目の機種といえそうです。
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