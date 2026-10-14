デロリアンが800円!? 何言ってんだよドク、日本メーカーが最高なんだぜ

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10月13日からプライム感謝祭を開催中のアマゾンで、あの「デロリアン」が参考価格から最大39%オフの800円で販売されている。製造は老舗自動車メーカーのタカラトミー。

……その正体は、1／72スケールのプレミアムなミニカーだ。

本製品は、通常のトミカ以上にリアル感を重視した「トミカプレミアム」シリーズの1台。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場する名車デロリアンを魔改造したタイムマシンを再現した逸品だ。対象年齢は6歳以上。タイムトラベル機能はないので、運転時にテロリストから危ない物質を入手したり、時計台から勝手に電線を伸ばしたり、適当なゴミを用意したり、列車強盗まがいの行為をしたりする必要はない。

価格はPART2仕様が854円（35%オフ）、PART3序盤仕様が800円（39%オフ）。バック・トゥ・ザ・フューチャー好きのASCII読者は、このヘビーなセールをお見逃しなく！