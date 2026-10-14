デロリアンが800円!? 何言ってんだよドク、日本メーカーが最高なんだぜ
2026年10月14日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
10月13日からプライム感謝祭を開催中のアマゾンで、あの「デロリアン」が参考価格から最大39%オフの800円で販売されている。製造は老舗自動車メーカーのタカラトミー。
……その正体は、1／72スケールのプレミアムなミニカーだ。
本製品は、通常のトミカ以上にリアル感を重視した「トミカプレミアム」シリーズの1台。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場する名車デロリアンを魔改造したタイムマシンを再現した逸品だ。対象年齢は6歳以上。タイムトラベル機能はないので、運転時にテロリストから危ない物質を入手したり、時計台から勝手に電線を伸ばしたり、適当なゴミを用意したり、列車強盗まがいの行為をしたりする必要はない。
価格はPART2仕様が854円（35%オフ）、PART3序盤仕様が800円（39%オフ）。バック・トゥ・ザ・フューチャー好きのASCII読者は、このヘビーなセールをお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第99回
トピックス【Amazonプライム感謝祭攻略法】先行セール開始！ どうすれば得する？ この商品がオトク！ まずはこれを読めばOK！
-
第9回
トピックス6年も使ったのに新品同様って……頑丈すぎて怖い「スタンレーの真空断熱コップ」
-
第8回
トピックスあのファービーが1784円のバグ価格！ Amazonプライム感謝祭で驚異の82％オフ、これはおもちゃにするしかない
-
第7回
トピックス嘘だろ…!? Ryzen 7にOfficeが付いて8万円台！ ASUS「Vivobook 15」がAmazonプライム感謝祭で半額セール中
-
第6回
Apple最大10%オフ！ 11型iPad Air（M4）はAmazonプライム感謝祭がお買い得
-
第4回
トピックス“約15万円のイヤホン”買いました。「本当にいい買い物だった」と思ってます。
-
第3回
iPhoneうわっ…iPhone Air、安すぎ…？ Amazonプライム感謝祭、公式より最大11万円安く買える
-
第2回
トピックスアップル「AirPods Pro 3」が14％オフ！ Amazonプライム感謝祭で3万6800円に
-
第1回
ゲーム可愛い！「星のカービィ」Switch向けコントローラーが18％オフ Amazonプライム感謝祭先行セールにて
- この連載の一覧へ