Google Chromeに重大な脆弱性　合計37件を修正、早めに更新を

グーグルは10月13日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む37件の脆弱性に対処した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・37件 ■深刻度別の内訳 ・重大：7件

・高：29件

・中：1件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-110152：ANGLEのバッファオーバーフロー

・CVE-2026-110149：ブラウザーにおける解放後使用

・CVE-2026-110136：PDFの解放後使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-110162：デスクトップでの解放後使用

・CVE-2026-110170：Bindingsにおける解放後使用

・CVE-2026-110160：リーディングモードにおける認証の不備

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-110142：ファイルシステムにおける解放後使用

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows： 155.0.8059.79/.80

・macOS： 155.0.8059.79/.80

・Linux：155.0.8059.79 ■モバイル版 ・Android：155.0.8059.79

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。