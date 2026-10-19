auひかり値上げ、年間およそ4000円の負担増に　2027年1月から

KDDIは10月16日、光回線サービス「auひかり」の料金を2027年1月1日から改定すると公表した。対象料金プランの月額利用料が現行の金額から330円値上げとなる。1年間で3960円支払いが増える計算だ。

対象の料金プランは「auひかり ホーム1ギガ」「auひかり マンション タイプV 16契約型」「au ひかりマンション タイプ V（個別型）」など。

auひかり ホーム1ギガ（3年契約）の場合、新料金では1年目が5940円から、2年目が5830円から、3年目が5720円からとなる。

●改定前後の月額料金の比較（一例） ■auひかり ホーム1ギガ（3年契約） 1年目

・改定前：5610円〜

・改定後：5940円〜

2年目

・改定前：5500円〜

・改定後：5830円〜

3年目

・改定前：5390円〜

・改定後：5720円〜 ■auひかり マンション タイプV 16契約型（2年契約） ・改定前：4180円〜

・改定後：4510円〜

同社は今回の値上げについて、昨今の物価上昇による各種費用の上昇を受けた対応と説明している。