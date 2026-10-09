【知ってた？】ドミノ・ピザに食べ放題！ 90分2600円～、一部店舗で

ドミノ・ピザで「ピザ食べ放題」をやっているの、知っていましたか？
宅配ピザの「ドミノ・ピザ」では、6月29日から一部の対象店舗で「ドミノの食べ放題」を実施しています。
焼きたてのピザを店内で好きなだけ楽しめる90分制の食べ放題で、おとな1名2600円から利用できます。
90分2600円から焼きたてピザを好きなだけ楽しめる
「ドミノの食べ放題」開催中
ドミノの食べ放題」は食べたい量や内容に合わせて「シンプルコース」「ドミノコース」「プレミアムコース」の3つから選べます。
全コースにコカ・コーラ製品のドリンク1本が付き、ピザはSサイズで「ハンドトス」「パンピザ」「ウルトラクリスピー」の3種類から生地を選べます。
食べ放題は90分制で、最初にオーダーした商品が席に届いた時点から時間を計測します。ラストオーダーは終了30分前で、追加オーダーは店頭で受け付けます。焼き上がりまでの目安は約10分です。
・シンプルコース
平日11時～16時：おとな2600円／小学生2100円
平日16時以降・土日祝：おとな3100円／小学生2600円
「クワトロ・ハッピー」「ドミノ・デラックス」「スパイシー」「マルゲリータ」「アメリカン」など、人気のピザ17品を食べ放題で楽しめます。
・ドミノコース
平日11時～16時：おとな3100円／小学生2600円
平日16時以降・土日祝：おとな3600円／小学生3100円
「ワールドチーズ」「炭火焼チキテリ」「炭火焼ビーフ」などを加え、ニューヨークスタイルを除くピザ全26品が食べ放題になります。
・プレミアムコース
平日11時～16時：おとな3700円／小学生3200円
平日16時以降・土日祝：おとな4500円／小学生4000円
ピザ全26品に加えて、ポテトフライ、チキンナゲット、ジューシーからあげ、ザクチキ、シーザーサラダ、エッグタルトなど、人気のサイドメニュー16品も食べ放題です。
※注文した商品が半分以上残った場合は、通常の持ち帰り価格を支払ったうえで、その商品を持ち帰ることになります。また、複数人で利用する場合は全員が同じコースを選択します。
※対象店舗は一部店舗となっており、利用を希望する場合は各対象店舗へ問い合わせる必要があります。オンラインでの注文・予約は受け付けていません。幼児は無料です。
焼きたてピザを何枚食べられる!?
宅配ピザのイメージが強いドミノ・ピザですが、実は焼きたてピザの食べ放題もやっているんですね！
平日昼なら90分2600円から。実施店舗は限られますが、焼きたてのピザを好きなだけ食べられるというのは、なかなか魅力的。何枚食べられるか挑戦してみたくなりますね。
利用する際は、事前に対象店舗を確認しておきましょう。
※価格は税込み表記です。
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